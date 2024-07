Kate Middleton w zaciszu własnego domu walczy z nowotworem, a tymczasem cały świat niecierpliwie wypatruje jej powrotu do życia publicznego. Podczas jednorazowego wystąpienia po dłuższej przerwie, jak zawsze, zachwyciła opinię publiczną. Czyżby teraz żona jej szwagra próbowała wykorzystać okazję, by odwrócić uwagę od chorej księżnej i skupić ją na sobie?

Meghan Markle próbowała przyćmić księżną Kate?

Od miesięcy miliony ludzi z zapartym tchem przygląda się brytyjskiej rodzinie królewskiej z uwagi na chorobę nowotworową Kate Middleton. Księżna całkowicie wycofała się z życia publicznego, poddając się chemioterapii, choć kilka tygodni temu zrobiła wyjątek i z okazji urodzin króla pojawiła się na paradzie. Było to jej pierwsze wystąpienie od tygodni, co jak można było się spodziewać, odbiło się głośnym echem.

Teraz wszyscy zastanawiają się, czy Kate pojawi się na finale Wimbledonu w ten weekend, gdzie zawsze wręczała nagrodę. Dyskusje w tym temacie przerwało jednak nagle inne wydarzenie. 11 lipca w Dolby Theatre in Los Angeles odbyła się gala ESPY, na której pojawili się książę Harry i Meghan Markle. Jak zawsze skupili na sobie całą uwagę, z czego nawet zażartowała sobie prowadząca, amerykańska tenisistka, Serena Williams. Trudno było oderwać wzrok szczególnie od samej Meghan, która wybrała na wydarzenie specjalną kreację. Czy próbowała nią zagłuszyć królujący na całym świecie temat księżnej Kate?

Księżna Kate, książę William, książę Harry, Meghan Markle Kirsty O'Connor/Press Association/East News

Aktorka założyła bowiem długą, białą sukienkę z odkrytymi ramionami, łudząco zresztą przypominającą jej ślubną stylizację. W tym miejscu warto wspomnieć, że również na biel postawiła ostatnio Kate Middleton podczas parady Trooping the Colour, co zdaniem wielu było świetnym, stonowanym wyborem na wyjście po tak długiej przerwie.

Trudno nie dostrzec więc podobieństwa w kreacjach pań. Co więcej, w obu przypadkach były to pierwsze od dawna oficjalne wyjścia, ale czy Meghan celowo włożyła sukienkę zbliżoną do tej, którą miała na sobie Kate? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, choć nie da się zaprzeczyć, że już niejednokrotnie opinia publiczna snuła domysły o tym, jakoby Markle w swojej przeszłości nie raz próbowała przyćmiewać żonę księcia Williama.

Meghan Markle i książę Harry na gali FRAZER HARRISON/Getty AFP/East News

Księżna Kate Rex Features/East News