Kozieradka zwana też koniczyną grecką jest rośliną strączkową. Jej liście wykorzystywane są do sałatek, a nasiona używane są jako przyprawy. Ale to nie wszystko. Kozieradka wzmacnia włosy i odżywia skórę głowy.

Zastosowanie kozieradki

Kozieradka przede wszystkim wykorzystywana jest jako przyprawa w kuchni. Dodatkowo ma zastosowanie w leczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Działa przeciwzapalnie i przyśpiesza gojenie trądziku. Ponadto zmniejsza obrzęk i leczy świąd. Co najważniejsze, kozieradka hamuje wypadanie włosów. W swoim składzie ma witaminy A, B i C. Dodatkowo zawiera sole mineralne, substancje śluzowe, alkaloidy, lecytynę i cholinę. Nasiona koniczyny greckiej pobudzają syntezę białek, zwiększają stężenie hemoglobiny i erytrocytów we krwi. To wszystko jest środkiem zapobiegającym wypadaniu włosów i pobudzającym do wzrostu nowe. Kozieradka ogranicza przetłuszczanie się włosów, łagodzi podrażnienia skóry i unosi włosy u nasady. Nasiona kozieradki mają postać drobnego, żółtego proszku, przypominającego piasek. Można je kupić za około 2 zł za opakowanie, głównie w sklepach zielarskich, spożywczych i tych ze zdrową żywnością. Nasiona można dostać w postaci zmielonej lub całej.

Jak przygotować napar z kozieradki?

3 łyżeczki nasion kozieradki zalej ¾ szklanką wrzątku i odstaw pod przykryciem aż się zaparzą. Kiedy mieszania ostygnie, przecedź płyn do butelki, najlepiej posiadającej atomizer. Napar wcieraj we włosy przed lub po umyciu co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeśli masz zamiar wcierać kozieradkę przed umyciem włosów, zrób to godzinę przed kąpielą, aby roślina mogła zadziałać i przykryj głowę folią spożywczą. Kiedy zdecydujesz się na zastosowanie kozieradki po umyciu włosów wmasowuj ją w suche włosy. Tak przygotowaną mieszaninę możesz przechowywać do 7 dni w lodówce, a pierwsze efekty zauważysz po około 2-3 tygodniach stosowanej kuracji.

Jak przygotować maskę z kozieradki?

Łyżkę nasion kozieradki rozrób z taką ilością mleczka kokosowego by powstała pasta. Otrzymaną maskę nakładaj na skórę głowy przy samej nasadzie włosów. Po 30 minutach spłucz ją, a włosy umyj łagodnym szamponem.