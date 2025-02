W 2022 roku ze sporym zadziwieniem mogliśmy śledzić historię głośnego oszustwa Anny Delvey. Młoda dziewczyna wykorzystała media społecznościowe, by przeniknąć do elity Nowego Jorku. Następnie przekonała wszystkich, że sama jest bogatą dziedziczką fortuny. Dzięki temu zgromadziła znajomych z wyższych sfer, a także ich pieniądze. Skalę jej manipulacji oszacowano na sumę przekraczającą 275 tysięcy dolarów. Teraz czas na Belle Gibson. Netflix zabrał się za kolejną instagramową oszustkę, która została guru od zdrowego stylu życia. Najpierw opowiedziała o tym, jak wygrała walkę ze złośliwym guzem mózgu. Później założyła popularną aplikację i wydała książkę. Tak stała się jedną z najpopularniejszych blogerek w branży. Twierdziła, że pomaga też ponad 20 organizacjom charytatywnym. Prawda okazała się inna, co zobaczymy w serialu „Ocet jabłkowy”.

Tak Belle Gibson rozpoczęła swoją karierę

Belle Gibson zaczęła budować swoją markę jako blogerka zdrowotna w Australii. Twierdziła, że w wieku 20 lat zdiagnozowano u niej raka mózgu, który rzekomo rozprzestrzenił się na inne organy. Zamiast poddać się konwencjonalnemu leczeniu, Belle promowała naturalne terapie, takie jak zmiana diety, detoksykacja i medytacja. Jej przekaz szybko zyskał popularność, inspirując tysiące osób na całym świecie.

Sukces Belle opierał się na emocjonalnym przekazie i wzbudzaniu nadziei. Stworzyła aplikację „The Whole Pantry”, która zdobyła ogromną popularność, a także wydała książkę kucharską o tym samym tytule. Aplikację pobrało 200 tys. użytkowników w pierwszym miesiącu. Oba produkty promowały zdrowy styl życia i rzekome metody, które miały pomóc jej w walce z chorobą. Jej wpływy sięgnęły nawet do Apple, które zarekomendowało jej aplikację jako wzór dla zdrowotnych projektów na Apple Watch.

Swoją historię opisywała na blogu od początku 2013 roku. Obserwujący mogli zaangażować się emocjonalnie w jej opowieść. Przeczytali m.in., że ma autystycznego brata i musiała się opiekować Nickiem. w dodatku miała wyprowadzić się z rodzinnego domu w wieku 12 lat. Podobno w 2009 roku ledwo przeszła operację na sercu. W trakcie miała być martwa przez kilka sekund na stole operacyjnym. Rzekoma diagnoza o raku mózgu miała pojawić się dwa miesiące później, gdy przeprowadziła się do Melbourne.

W 2014 roku Belle Gibson zaproszono do Stanów Zjednoczonych, by wygłosiła wykład w Dolinie Krzemowej. W czerwcu przekazała swoim obserwatorom, że ponownie usłyszała koszmarną diagnozę. Twierdziła, że zdiagnozowano u niej raka krwi, mózgu, macicy, śledziony i wątroby.

Belle Gibson została zdemaskowana w 2015 roku

W 2015 roku zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące wiarygodności Belle. Dziennikarze śledczy odkryli, że nigdy nie była zdiagnozowana z rakiem, a cała historia była wymyślona. Gibson przyznała się do kłamstwa w wywiadzie, co wywołało falę oburzenia na całym świecie. Okazało się również, że środki, które rzekomo miały trafić na cele charytatywne, nie zostały przekazane w całości. Według artykułu magazynu „The Age” blogerka przelała na cele charytatywne 7 tys. dol., natomiast twierdziła, że przeznaczyła na to 300 tys. dol.

Gibson przyznała, że oszukała ludzi w sprawie swoich chorób, ale winę zrzuciła na rodziców i to, jak została wychowana. Później dziennikarze dotarli do jej matki. Natalie Dal-Bello przyznała, że jej córka kłamała w wielu kwestiach - nawet wieku. Okazało się, że blogerka była młodsza o pięć lat, a jej brat nie miał autyzmu. Rzeczywiście jako 12-latka opuściła dom i zamieszkała z 60-letnim mężczyzną. Wtedy zerwała kontakt z rodziną.

Belle Gibson została skazana w 2017 roku

Oszustwo Belle Gibson wstrząsnęło społecznością zdrowotną i wywołało debatę na temat odpowiedzialności influencerów w mediach społecznościowych. W 2017 roku została ukarana grzywną w wysokości 410 000 dolarów australijskich za wprowadzanie konsumentów w błąd. Sprawa stała się przestrogą przed ślepą wiarą w osoby promujące alternatywne metody leczenia bez naukowych dowodów.

Sąd uznał, że mnóstwo osób kupiło jej aplikację oraz książkę, wierząc, że pieniądze zostaną przekazane na szczytny cel, co było manipulacją. Gibson stwierdziła, że nie zapłaci grzywny, ponieważ posiada „170 tys. dol. długu i pięć tys. dol. na koncie”.

Policja wykonała nakaz „zajęcia i sprzedaży” w styczniu 2020 roku oraz maju 2021 roku. Funkcjonariusze przeprowadzili naloty na dom Belle Gibson w Northcote. Zajęto majątek, by odzyskać niepłacone grzywny. Te z powodu odsetek i kosztów przekroczyły wysokość pół miliona dol.

Kobieta przestała pokazywać się publicznie, ale w 2020 roku do mediów trafiło nagranie z jej udziałem. W wideo Gibson przekonywała, że od czterech lat jest wolontariuszką i „została adaptowana przez etiopską społeczność Melbourne”. Mówiła o problemach społeczności Oromo. Wkrótce prezes Australijskiego Stowarzyszenia Społeczności Oromo w Wiktorii wszystkiemu zaprzeczył.

Belle Gibson nie jest zarejestrowanym wolontariuszem, nie jest członkiem społeczności i nie pracuje ze społecznością Oromo – przekazał Tarekegn Chimdi w wywiadzie dla „ABC News Australia”.

Twórcy serialu „Ocet jabłkowy” Netfliksa inspirowali się historią Belle Gibson

Serial „Ocet jabłkowy” to australijski miniserial dostępny na platformie Netflix od 6 lutego 2025 roku. Produkcja opowiada historię dwóch młodych kobiet, które twierdzą, że wyleczyły się ze śmiertelnych chorób dzięki zdrowemu odżywianiu i dbaniu o dobre samopoczucie. Ich działania zyskują szerokie uznanie w mediach społecznościowych, inspirując wielu obserwujących. Niestety, okazuje się, że ich opowieści są oparte na kłamstwach.

Główną rolę Belli, influencerki wellness, która twierdzi, że pokonała raka mózgu dzięki diecie i medytacji, gra Kaitlyn Dever. W obsadzie znaleźli się również Alycia Debnam-Carey jako Milla, rywalka Belli budująca własne imperium zdrowotne, oraz Aisha Dee jako Chanelle, przyjaciółka Milli.

„Ocet jabłkowy” będzie dostępny na Netfliksie od 6 lutego.

