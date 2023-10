Szukasz inspiracji na świąteczny prezent i zależy ci na czymś nieoczywistym? Marka Huawei proponuje technologię inspirowaną pięknem. Brzmi intrygująco? Huawei wie, jak połączyć te na pozór dwa różne światy.

Słuchawki w kształcie szminki

FreeBuds Lipstick to słuchawki bezprzewodowe stworzone z myślą o stylowych kobietach. Są czerwone i zapakowane w eleganckie, czarne etui, które do złudzenia przypomina szminkę! Jest błyszczące i wydaje charakterystyczne kliknięcie przy zamykaniu, co sprawia, że trzymając je w ręku można naprawdę pomylić je z kosmetykiem.

Słuchawki Huawei to designerski gadżet o świetnych parametrach. Słuchawki FreeBuds Lipstick wyposażone są w technologię aktywnej redukcji szumów (ANC), która pozwala odciąć się od dźwięków zewnętrznych, w tym na przykład ruchliwej ulicy, gwaru w kawiarni czy biurze. Jako pierwsze douszne słuchawki w branży, urządzenie wykorzystuje technologię Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego oraz warunki użytkowania i automatycznie dostosowuje konfigurację redukcji szumów do indywidualnych cech użytkowania.

FreeBuds Lipstick są również wygodne, poręczne i lekkie – jedna waży zaledwie 4,1 gramów. Używanie ich to prawdziwa przyjemność, więc świetnie sprawdzą się jako prezent dla miłośniczki stylu, designu i dobrej jakości.

Piękno idące w parze z technologią

Jak podejść do prezentu świątecznego jeszcze bardziej kreatywnie? Połącz słuchawki FreeBuds Lipstick z kosmetykami! Świetnym uzupełnieniem podarunku będą produkty Douglas Collection. Znajdziesz wśród nich mnóstwo świątecznych inspiracji, wybierając aż z ośmiu linii. Makijaż Douglas to kosmetyki do stworzenia pięknego make up’u, Douglas Essencial zadba o twoją skórę, a Douglas Home Spa pozwoli na chwile zapomnienia w domowym zaciszu. W ofercie marki znajdziesz również produkty z filtrami UV, niezbędne kosmetyczne akcesoria czy linię dedykowaną pielęgnacji paznokci.

