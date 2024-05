Julia Wieniawa to jedna z gwiazd, która w mediach społecznościowych zawsze prezentuje swoje zdjęcia, na których wygląda perfekcyjnie. Nic więc dziwnego, że zdjęcia paparazzi, na których aktorka prezentuje się w naturalnym wydaniu, to nie lada gratka dla jej fanów. Tym razem gwiazda TVN wygląda tak, jakby nie chciała zostać rozpoznana...

Julia Wieniawa bez makijażu

Julia Wieniawa rzadko pokazuje się bez makijażu, choć nie od dziś wiadomo, że aktorka może pochwalić się nieskazitelną cerą. Ostatnio prowadząca "Mam Talent" natknęła się na paparazzi, gdy wracała z treningu i przy okazji wstąpiła do restauracji na szybki obiad. Julia Wieniawa podczas spaceru cały czas miała założony kaptur od obszernej szarej bluzy i okulary przeciwsłoneczne, co może świadczyć o tym, że nie chciała być rozpoznana. To się jednak nie udało! Po szybkim posiłku aktorka błyskawicznie opuściła lokal, a na uwagę zasługuje jej casualowy look, który z powodzeniem może odtworzyć każda z nas. Lubicie oglądać zdjęcia gwiazd w codziennym wydaniu?