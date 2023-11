Lato w pełni, a wraz z nim szalone, letnie noce! O tej porze roku lepiej jest schować kryjące podkłady i pudry w głąb kosmetyczki, a postawić na lekkie fluidy lub kremy BB. Na co zatem należy postawić akcent? Na oczy! Zmysłowe, długie rzęsy przyciągną spojrzenia mężczyzn, a połyskujący cień na powiekach podkreśli kolor tęczówki i doda im blasku. Naszymi imprezowymi must-have’ami są trzy kosmetyki od Oriflame: połyskujący cień do powiek Giordani Gold Marbleised, super trwały cień w sztyfcie The ONE Colour Unlimited i tusz do rzęs The ONE 5-w-1 Wonder Lash, który ekstremalnie zwiększa objętość rzęs. By makijaż dobrze wyglądał, należy zadbać również o okolice oczu. Do tego zadania najlepiej sprawdzi się krem pod oczy Optimals Even Out, który nawilża, rozświetla okolice oczu i zmniejsza ciemne cienie pod oczami.

Jeśli jesteś fanką powyższych kosmetyków lub chciałabyś je wypróbować, wystarczy, że weźmiesz udział w naszym konkursie!

Tusz, cienie do powiek, kredka do brwi albo pomadka? Napisz bez jakiego kosmetyku nie wyobrażasz sobie makijażu na imprezę i dlaczego właśnie ten produkt to twój ulubieniec!

Wypełnij formularz konkursowy pod artykułem i wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków od Oriflame o wartości 207,50 zł.



Każdy zestaw zawiera:

Krem pod oczy Optimals Even Out

2x Cień do powiek w sztyfcie The ONE Colour Unlimited (kolor brązowy i czarny)

Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 Wonder Lash

Cień do powiek Giordani Gold Marbleised

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Materiał powstał we współpracy z marką Oriflame