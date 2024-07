Wygląda na to, że polskie gwiazdy przerzuciły się na tańszą garderobę!

Zarówno Małgosię Sochę, jak i Kasię Zielińska widywaliśmy z dodatkami światowych domów mody za duże pieniądze. Jednak ostatnio obie aktorki zostały zauważone z wyjątkowo tanimi torebkami! Panie postawiły na jeden z najmodniejszych obecnie fasonów: torbę - worek. Małgosia wybrała model w kolorze beżowym - pochodzi on ze sklepu Parfois, a kosztuje jedynie 99,90 zł! Kasia postawiła na biel - jej torebka to dzieło Pauliny Schaedel. Możecie kupić go w sklepie projektantki za 190 zł.

Podobają wam się ich torebki? Nam bardzo:)

