Już niedługo Marcin i Dominika powitają na świecie owoc swojej miłości. Ostatnio para gościła w nowym formacie TVN-u, gdzie opowiedzieli m.in. o przygotowaniach do porodu, a także o imieniu dla maleństwa. Zaraz potem padła zaskakująca propozycja, by ich pociecha otrzymała imię... Kasia, czyli dokładnie to samo, które nosi była żona tancerza. Czy rzeczywiście tak będzie?

Marcin Hakiel i Dominika dadzą dziecku na imię Kasia?

Związek Marcina Hakiela i Dominiki dość szybko zaczął nabierać powagi. Zaczęło się od wspólnych tatuaży, a kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że para spodziewa się dziecka! Co ciekawe, ostatnio zakochani gościli w nowym cyklu Mateusza Hładkiego "Mówię Wam", gdzie na jaw wyszło, że są również zaręczeni!

Artur Zawadzki/REPORTER EastNews

Przy okazji para opowiedziała także o przygotowaniach do porodu oraz imieniu dla maleństwa. Marcin i Dominika zamierzają dopiero pod koniec września zdradzić płeć dziecka, ale pierwsze rozmyślania nad imieniem mają już za sobą.

Mieliśmy pomysły na imiona dosyć niestandardowe. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda - może to nie jest jeszcze takie bardzo dziwne. Albo Olimpia też mi się bardzo podobało. A jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir albo Jeremi - tłumaczyła w formacie Dominika.

W sieci pojawił się fragment z "Mówię Wam", w którym właśnie Marcin i Dominika pochylają się nad tym tematem. Post zalała lawina pochlebnych komentarzy, ale jeden z nich szczególnie rzuca się w oczy. Pewna internautka postanowiła podzielić się swoją propozycją na imię dla dziecka.

Kasia dla dziewczynki, Maciej dla chłopca

Trudno nie skojarzyć tych imion z byłą żoną Marcina, Kasią Cichopek, oraz jej nowym partnerem - Maćkiem Kurzajewskim. Dominika błyskawicznie zareagowała na propozycję fanki, pisząc:

Dziękujemy za podpowiedź, ale szukamy czegoś bardziej wyrafinowanego

Instagram@_de_bonbon_

W tym miejscu warto wspomnieć, że nie tylko relacja Hakiela z ex żoną nie należy do najłatwiejszych, ale i sama Dominika nie pała do Cichopek zbytnią sympatią. Kilkukrotnie już wbijała jej niezłą szpilę, twierdząc m.in., że to przez nią Marcin nie znalazł się w nowej edycji "Tańca z gwiazdami".

