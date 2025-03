Katarzyna Cichopek, którą sympatycy kojarzą głównie z rolą Kingi w "M jak miłość", jest jedną z najbardziej aktywnych polskich gwiazd w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia, publikując zdjęcia i nagrania na Instagramie. Tym razem aktorka postanowiła pokazać swój poranek i udostępniła filmik nagrany prosto z łóżka.

Reklama

Katarzyna Cichopek nadaje z łóżka

Nagranie aktorki miało prawdopodobnie oddać naturalność i klimat leniwego poranka, ale internauci szybko zwrócili uwagę na jeden szczegół, który wywołał lawinę komentarzy. Na filmie widać, jak Kasia Cichopek wybudza się nad ranem co chwilę, ale gdy orientuje się, że jest jeszcze za wcześnie, idzie spać dalej. W końcu okazuje się, że trwało to zbyt długo, a ona w pośpiechu zrywa się z łóżka.

Tymczasem w sekcji komentarzy pojawiło się wiele opinii na temat wyglądu Katarzyny Cichopek. Mnóstwo internautów podkreśliło, że choć nagranie miało ukazywać naturalny poranek gwiazdy, to aktorka już od samego rana prezentowała nienaganny wygląd. Najczęściej powtarzającym się komentarzem pod nagraniem była uwaga dotycząca makijażu. Fani zauważyli, że aktorka, choć teoretycznie dopiero co rozpoczęła dzień, miała już na sobie pełny makijaż.

Wśród komentarzy można było znaleźć ironiczne uwagi:

Na szczęście makijaż już zrobiony, więc trochę czasu zaoszczędzone

Dobrze, że makijaż już wleciał

Śpisz w makijażu?

Zobacz także: Papież Franciszek wyznaczył swojego następcę. Jak długo planuje rządzić Ojciec Święty?

Katarzyna Cichopek i jej aktywność w social mediach

Katarzyna Cichopek od lat aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie regularnie dzieli się zdjęciami z codziennego życia, promuje różne produkty i angażuje się w interakcje z fanami.

Nagranie z poranka to tylko jeden z wielu postów, który wywołał falę komentarzy. Choć internauci czasami są krytyczni, nie da się ukryć, że Cichopek doskonale wie, jak wzbudzać zainteresowanie i przyciągać uwagę obserwujących. Nie w sposób jednak zaprzeczyć, że aktorka omija afery i skandale, a na swoim profilu pokazuje wyłącznie pozytywne momenty i nie ma w zwyczaju odnosić się do krytycznych czy uszczypliwych komentarzy.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zamieszkali w nowej willi

Warto wspomnieć, że najnowsze nagranie aktorki pochodzi z sypialni w nowym domu, do którego przeniosła się wraz z Maćkiem Kurzajewskim całkiem niedawno. Dom znajduje się w spokojnej okolicy w Warszawie. Otoczony jest zielenią, co zapewnia prywatność i możliwość relaksu z dala od miejskiego zgiełku. Duże okna wpuszczają do wnętrz mnóstwo naturalnego światła, podkreślając przestronność pomieszczeń.

Wnętrza domu zostały urządzone w nowoczesnym stylu z elementami minimalizmu. Dominują jasne kolory, takie jak złamana biel, w połączeniu z naturalnym drewnem, co nadaje przestrzeni ciepła i elegancji. W salonie uwagę przyciąga ściana ozdobiona sztukaterią. Kuchnia utrzymana jest w bieli, choć z elementami marmuru.

Kasia i Maciej wyraźnie zadomowili się w nowym gniazdku i coraz chętniej nagrywają tam komediowe filmiki.

Reklama

Zobacz także: Aneta Glam błyszczała na imprezie w rezydencji Donalda Trumpa! Nagranie trafiło do sieci