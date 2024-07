3 z 6

Nasza reprezentantka na tegorocznej Eurowizji skomponowała bardzo prostu strój, który wspaniale wyeksponował jej niebotyczne nogi. Pod puszysty, jednorzędowy, szary płaszcz do kolan założyła ona superkrótką, letnią sukienkę z opadającymi ramionami. Kreację z karbowanej tkaniny w perłowym, połyskującym kolorze Kasia spięła cienkim, metalicznym paskiem, zwracając tym samym uwagę na swoją godną pozazdroszczenia talię. Do tego skórzane botki typu peep-toe z perforacjami i look na wywiad gotowy!