We wtorek, 9 stycznia Anna Dymna opublikowała na Facebooku smutną wiadomość. Ceniona aktorka i działaczka społeczna poinformowała, że przeżywa żałobę po śmierci bliskiej osoby, której wiele zawdzięcza. Jej zmarły przyjaciel to postać bardzo dobrze znana wszystkim Polakom.

Wiadomość o tym, że nie żyje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wywołała duże poruszenie w mediach. Jego postać znają nie tylko Polacy blisko związani z Kościołem. Dawny działacz opozycji antykomunistycznej i kapelan Solidarności często bywał gościem w największych stacjach radiowych.

W poruszającym wpisie księdza pożegnała Anna Dymna, która opowiedziała o swojej relacji z duchownym. Ujawniła, że wiele nauczyła się od kapłana, który był jej przyjacielem. To właśnie dzięki niemu aktorka założyła Fundację Mimo Wszystko. Warto przypomnieć, że ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski sam był prezesem Fundacji im. Brata Alberta.

Dzięki takim ludziom świat idzie do przodu. Miałam szczęście, że go spotkałam. Bo rzeczywiście otworzył przede mną jakby zupełnie inne wartości. Poznał mnie z ludźmi, którzy nauczyli mnie patrzeć, gdzie jest prawdziwy sens życia. Przede wszystkim Tadek nauczył mnie takiej odwagi. Pokazał, jak wściekłość i niezgodę na to, co się dzieje wokół, zamieniać w wartości. On to umiał świetnie robić. Ja się dzięki niemu też tego uczyłam

– napisała Anna Dymna na Facebooku.