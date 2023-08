Na instagramowym profilu Anna Samusionek podzieliła się bardzo smutną informacją. Właśnie pożegnała bliską jej osobę. Wpis aktorki chwyta za serce. Nic więc dziwnego, że pod publikacją posypały się liczne, wspierające komentarze fanów.

Anna Samusionek przeżywa odejście bliskiej osoby

W ostatnim czasie aktorka miała prawdziwe powody do radości. W końcu Anna Samusionek odbudowała relację z córką Angeliką, która w przeszłości trafiła do domu dziecka. Okazuje się jednak, że nie wszystko pomyślnie układa się w życiu gwiazdy. Tym razem ta podzieliła się ze swoimi fanami niezwykle smutną informacją. Zrobiła to za sprawą Instagrama, gdzie pojawił się poruszający filmik i obszerny wpis, który chwyta za serce. Aktorka w szczerych słowach wyraziła swój smutek. Przytoczyła także wzruszającą historię z życia.

Okazuje się, że Anna Samusionek musiała się pożegnać z niezwykle ważną i bliską osobą, jaką był pastor Roman Chalupka, który w przeszłości udzielił aktorce biblijnego chrztu przez zanurzenie w wodzie. Gwiazda dopiero po pogrzebie była w stanie pożegnać przyjaciela poruszającymi słowami:

- MOJE SERCE KRWAWI... Dopiero dziś, po uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Australii (w godzinach nocnych polskiego czasu) jestem w stanie podzielić się z Wami smutkiem, który noszę w sobie od ponad tygodnia. Nagle, niespodziewanie w wieku 72 lat zmarł niezwykle ważny i bliski mi człowiek, pastor Roman Chalupka. To On 22 lata temu udzielał mi biblijnego chrztu przez zanurzenie w wodzie...

To Jemu zawdzięczam swoją miłość do Jezusa, której nie są w stanie zmącić żadne życiowe burze. Był ze mną w chwilach pięknych i potrafił mądrze wspierać w dramatycznych momentach - czytamy.

Aktorka opowiedziała, ile pastor znaczył w jej życiu:

- Znakomity duchowy przewodnik, wybitny muzyk, świetny tłumacz, człowiek czynu, bez reszty oddany Bogu. Wspólnie nagraliśmy kilka chrześcijańskich audiobooków w tym "Drogę do Chrystusa". Za służbę o charakterze społecznym został nagrodzony przez władze państwowe w Polsce Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2012 został zaproszony przez Diecezję Wiktoriańską w Australii do służby na tym odległym kontynencie, gdzie zakończył swoją ziemską drogę... Tylko wiara w szybkie spotkanie na nowej ziemi daje odrobinę ukojenia w sercu... Jeszcze raz wyrazy szczerego współczucia dla żony Ani oraz dzieci: Julii, Tomka, Łukasza i Szymona - napisała.

Pod poste posypały się liczne komentarze wsparcia:

- Był wspaniałym człowiekiem i pastorem, uwielbiałam słuchać Jego kazań i wykładów. Przytulam Cię Aniu ❤️ - Też jestem w ogromnym szoku i smutku. Wspaniały człowiek i Pastor. - Wyrazy współczucia . Pozdrawiam serdecznie z Perth w Australii.

My także składamy wyrazy współczucia.

