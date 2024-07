Jakie są szanse Kasi Moś na Eurowizji 2017? Zobaczcie najnowsze notowania bukmacherów! Czy polska reprezentantka ma szansę na wejście do finału? A jeśli tak, to które miejsce zajmie? Czy ostatnie torunee po niektórych europejskich miastach pomogło Moś?

Eurowizja 2017: notowania bukmacherów! Jakie szanse ma Kasia Moś?

Jak podaje Dziennik Eurowizyjny, obecne notowania bukmacherów dają nam 11. miejsce w pierwszym półfinale konkursu (9 maja), czyli na granicy awansu do finału.

Lepiej wypada ankieta przeprowadzana na portalu Wiwibloggs - jednego z największych zajmujących się Eurowizją, dotycząca 1. półfinału. Polska zajmuje 6. miejsce (wygrywa Belgia). Jeśli chodzi zaś o całą Eurowizję, Kasia zajmuje wysokie, 7. miejsce z wynikiem 3,63% (prowadzą Włochy 9,43%). Jednak, jak zauważa Dziennik Eurowizyjny, są to głosy masowo nabijane przez niektórych czytelników z Polski, co według nich przybliża Moś do zwycięstwa.

Z kolei na estońskiej stronie Eurovisioon.ee zestawione są najistotniejsze ankiety eurowizyjne z całej Europy (pod uwagę wzięto m.in. głosowania z ESCstats, ESCforum czy ESCnation). Tu znów prowadzą Włochy, za nimi Belgia, potem Francja. Niestety, Polska zajmuje dopiero... 30. miejsce!

Co o tym sądzicie? Czy Polska ma szansę na wygraną?

Piosenka Kasi Moś na Eurowizję 2017:

Włochy są aktualnie faworytem w głosowaniu bukmacherów!

Kasia Moś na Eurowizji zaprezentuje utwór "Flashgliht".