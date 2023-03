Flesz Fashion Night to modowa impreza na której trzeba być. Znów przyciągnęła najlepszych projektantów, ich piękne muzy i prawdziwe tłumy gwiazd. Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa jedna z najważniejszych w branży imprez w Polsce wróciła, i to w wielkim stylu. Gwiazdą, która zwracała szczególną uwagę na ściance była Julia Wieniawa, która wystąpiła w roli muzy Łukasza Jemioła. Zobacz także: Flash Fashion Night 2021: Projektanci, muzy i tłumy gwiazd Julia Wieniawa muzą na Flesz Fashion Night 2021 Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Choć ma dopiero 22 lata, to jednak już na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról filmowych i serialowych. W show biznesie pojawiła się jako nastolatka - dziś, to już piękna kobieta, a także ikona stylu, która inspiruje tysiące Polek! Jej stylizacje często robią furorę wśród jej obserwatorek. Aktorka stawia na bardzo eleganckie kreacje, pełne szyku i wdzięku. Tak też było podczas Flesz Fashion Night 2021! Zobacz także: Zobacz także: Doda na Flesz Fashion Night 2021! W tym roku postawiła na czerń Piękna aktorka była w tym roku muzą Łukasza Jemioła. Jeden z najlepiej rozpoznawalnych polskich projektantów przygotował dla niej na ten wyjątkowy wieczór wyjątkową kreację - czarną suknię do połowy łydki z delikatnym stanikiem i naprawdę długim rozcięciem. Julia Wieniawa już kilkukrotnie była obecna na gali Flesz Fashion Night w poprzednich latach. W 2019 roku, aktorka była muzą projektantów MMC! Gwiazda wówczas zaprezentowała się w w zjawiskowej czerwonej sukni, również z odważnym rozcięciem. Jak podoba Wam się tegoroczna stylizacja pięknej gwiazdy?