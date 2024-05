Julia Wieniawa ma na swoim koncie już sporo filmów, tym razem przeszedł czas na thriller z jej udziałem. Na premierze "Nieobliczalnej" nie sposób było nie zwrócić na nią uwagi. Aktorka pojawiła się w ogromnej sukni z trenem, w której wyglądała, jak wyciągnięta z bajki o Kopciuszku. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Julia Wieniawa w balowej sukni na premierze "Nieobliczalnej"

W Warszawie odbyła się właśnie uroczysta premiera filmu "Nieobliczalna". W thrillerze na podstawie powieści Magdy Stachuli pojawią się tacy aktorzy jak Julia Wieniawa, Agnieszka Grochowska czy Andrzej Seweryn. Na premierze wszystkie oczy zwrócone były w stronę 25-letniej aktorki. Julia Wieniawa na ściance pozowała niczym Kopciuszek, wszystko przez jej bajkową kreację.

Wojciech Olkusnik/East News

Julia Wieniawa na ściance pozowała w projekcie Konrada Bikowskiego. Wielka, robiąca wrażenie satynowa suknia miała ogromny ciągnący się po dywanie tren, a ostrości dodawało jej zmysłowe rozcięcie z przodu, odsłaniające nogę.

Wojciech Olkusnik/East News

Julia Wieniawa we wręcz baśniowej kreacji nie dała się nie zauważyć. Do całości jednak dobrała stonowane dodatki. Był to delikatny naszyjnik i wiązane buty na obcasie, które dodawały odrobiny lekkości całości stylizacji. Aktorka miała również ze sobą odbijającą światło torebkę wieczorową, którą trzymała w dłoni. Jak Wam się podoba Julia Wieniawa w takiej wersji? Chociaż na ściankach wygląda jak księżniczka, Julia Wieniawa na co dzień lubi chodzić też bez makijażu i wygląda równie pięknie.

Wojciech Olkusnik/East News