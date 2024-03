W czwartkowy wieczór odbyła się wiosenna ramówka TVN. Już od marca widzowie zobaczą w stacji nie tylko swoje ulubione programy, ale też mnóstwo nowości. Na prezentacji nie mogło zabraknąć Julii Wieniawy, która jest nową jurorką w programie "Mam talent". Aktorka na spotkaniu TVN zachwyciła w eleganckiej stylizacji, ale tylko spójrzcie na te buty...

Posągowa Julia Wieniawa w czerni na ramówce TVN

Julia Wieniawa należy do grona przedsiębiorczych gwiazd młodego pokolenia, które skupiają się nie tylko na aktorstwie i karierze w show-biznesie, ale prowadzą też swoje marki. Ostatnio mogliśmy oglądać gwiazdę w komediowym serialu "Teściowie", a teraz Julia Wieniawa ocenia talenty innych w hitowym programie "Mam Talent". Na prezentacji wiosennej ramówki TVN aktorka pojawiła się ubrana w czarną elegancką suknię z głębokim dekoltem i cekinową górą. Do tego wybrała klasyczną marynarkę, którą potem zdjęła. Ta stylizacja to strzał w dziesiątkę.

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Julia Wieniawa nie zapomniała też o stylowych dodatkach, czyli bogato zdobionej torebce i butach na wysokim słupku w srebrnym kolorze. Aktorka swoją stylizacją podkreśliła perfekcyjną figurę i na ściance prezentowała się doskonale. Zresztą sami spójrzcie!

Instagram @juliawieniawa

fot. Artur Zawadzki/REPORTER