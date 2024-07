Jest mnóstwo sposobów, by ułożyć pareo – im bardziej oryginalne, tym bardziej skomplikowane nazwy – moorea, huahine, fenua... Równie efektownie będziesz wyglądać w prostych stylizacjach - gdy nauczysz się jak wiązać pareo na biodrach lub ze spinką, już nigdy nie wyjdziesz bez niego na plażę.

Reklama

Co to jest pareo?

Pareo to zwiewna chusta, którą wiąże się na strój kąpielowy. Może przypominać spódniczkę, sukienkę, a nawet kombinezon – wszystko zależy od tego, w jaki sposób zwiążesz pareo. Do niektórych ułożeń przyda się spinka, do innych dwie chusty.

Jak wiązać pareo ze spinką?

Owiń ciało krótszym bokiem materiału. Na ramieniu zwiąż dwa końce pareo, a w okolicach bioder zepnij materiał spinką, aby nie rozwiewał się przy silniejszych podmuchach wiatru.

Jak wiązać pareo na biodrach?

Jest to chyba najprostszy sposób wiązania pareo.

Zobacz także

Długa spódnica z pareo - opleć chustą biodra – nie rób tego „na długość”, tylko owijaj chustę krótszym bokiem. Rogi chusty możesz zaczepić za figi lub delikatnie związać ze sobą – unikaj jednak grubych supłów, bo niepotrzebnie nadadzą sylwetce dodatkowego ciężaru.

Krótka spódniczka z pareo – postępuj tak, jak powyżej, ale wcześniej złóż chustę na pół lub też ją obróć, czyli owijaj chustę długim bokiem.

Jak wiązać pareo – co kryje się za egzotycznymi nazwami?

Pareo moorea – owiń się chustą i zwiąż końce pareo na wysokości biustu. To jedno z prostszych i najpopularniejszych wiązań.

Pareo huahine – owiń pareo wokół ciała. Górne rogi chusty skrzyżuj ze sobą – załóż na szyję.

Pareo feuna – zwiąż pareo z przodu na biodrach, pozostawiając jeden koniec tkaniny luźny – zawiń go elegancko z przodu lub załóż za figi.