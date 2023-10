Małgosia i Paweł Borysewicz to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par z "Rolnik szuka żony". Choć od ich występu w programie minęło już kilka lat, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio rolniczka na swoim Instagramie pochwaliła się wieczornym wyjściem z mężem - obydwoje wskoczyli w eleganckie stroje i ruszyli na imprezę. No i to właśnie strój Pawła Borysewicza wywołał dyskusję w komentarzach. Małgosia Borysewicz od razu zareagowała pisząc absolutnie trafną odpowiedź.

"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz odpowiada na zaczepkę internauty

Małgorzata Borysewicz jest bardzo aktywna na swoim Instagramie i regularnie zamieszcza w tym miejscu nowe zdjęcia i filmy. Rolniczka dzieli się nie tylko swoim życiem na wsi, ale także bardzo często pokazuje nowe przepisy na pyszne dania i słodkości, jak również chwali się swoimi nowymi, fantastycznymi stylizacjami. Fanki Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony" chętnie śledzą jej kolejne kreacje i często się nimi inspirują.

Tym razem rolniczka pochwaliła się wieczornym wyjściem z mężem na urodzinową imprezę ich kolegi. Sami spójrzcie, jak wyglądali tego wieczoru.

Małgorzata Borysewicz wybrała czarną sukienkę o długości mini z frędzlami, do której dopasowała złote sandałki na szpilce. Z kolei mąż rolniczki wybrał elegancką, białą koszulę zapinaną na guziki, jasne, obcisłe spodnie, brązowy pasek oraz czarne mokasyny.

I to właśnie strój Pawła Borysewicza tak zainteresował jednego z internautów, że ten postanowił zostawić dość uszczypliwy komentarz.

- Ale męża to Pani ubrać nie umie. Za duża koszula, za małe spodnie i tragiczne buty… nie wszystko do wszystkich pasuje niestety - napisał jeden z internautów.

Małgorzata Borysewicz bardzo szybko odpisała uszczypliwemu internaucie:

- Mój mąż ubiera się sam! Mi się bardzo podoba - odparła rolniczka.

Po stronie uczestniczki "Rolnik szuka żony" stanęło wielu internautów. Fani nie szczędzili też Małgosi i Pawłowi wielu komplementów.

- Wow, jacy Wy piękni???????? - Jak zawsze klasa sama w sobie... Uwielbiam Was - Jesteście przepiękni ???????? - Wyglądacie niesamowicie???? - Wyglądacie obłędnie???? Małgosiu jak gwiazda???? - piszą zachwyceni internauci.

I my również dołączmy się do tych ciepłych słów - naszym zdaniem Małgosia i Paweł Borysewicz zawsze prezentują się wspaniale!