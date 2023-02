Dominika Gwit na spacerze z synkiem. Postawiła na bardzo niezobowiązujący strój. Zdjęcia PAPARAZZI

Dominika Gwit opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, na którym zaprezentowała wózek dla swojego dziecka. Okazuje się, że przyszła mama nie oszczędzała i wybrała dla synka prawdziwą limuzynę! Aktorka nie ukrywa, że jest zachwycona wózkiem, w którym będzie woziła swoją pociechę. To naprawdę porządny wózek- napisała gwiazda. Zobaczcie, jaki wózek wybrała dla synka! Dominika Gwit pochwaliła się wózkiem dla syna Kilka miesięcy temu Dominika Gwit pochwaliła się swoim szczęściem i zdradziła, że jest w ciąży. Od momentu ogłoszenia radosnej nowiny aktorka chętnie pokazuje fanom, jak szykuje się do roli mamy. Dominika Gwit urządziła już pokój dla syna, a ostatnio zdradziła, że spakowała już torbę do szpitala. Teraz przyszła mama pokazała fanom na Instagramie, jaki wózek wybrała dla swojego dziecka. Dominika Gwit opublikowała nagranie na którym zaprezentowała pierwszą brykę syna. Zobacz także: Dominika Gwit odlicza dni do porodu. Aktorka spakowała już torbę do szpitala! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dominika Gwit - Dunaszewska (@dominikagwit) Okazuje się, że Dominika Gwit zdecydowała się na wózek marki Inglesina. Aktorka wybrała model Aptica XT w beżowym kolorze, który w wersji 2w1 (gondola i spacerówka) kosztuje ok. 4 tys. złotych. - Dominika, wyglądasz cudnie! 😍 A wózek prezentuje sie niesamowicie! Super 🤩 - 😂 😂 😂 Najlepsza prezentacja wózka ever! Powinnaś to robić zawodowo😁 - Piękny wózek,piekna i zawsze uśmiechnięta mama😍😍😍😍 czekamy na dzidzie...