Magda Narożna zaliczyła wpadkę? "Wszystko wychodzi". Tylko spójrzcie na ten strój!

Magdalena Narożna z " Pięknych i młodych " po wakacjach w słonecznej Bułgarii wróciła już do pracy na scenie i gościnnie wystąpiła w programie " Jaka to melodia ". Ciągle jednak wraca wspomnieniami do urlopu, który podsumowała w mediach społecznościowych jako wyjątkowo udany . Właśnie opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z wakacji, na którym odważnie eksponuje doskonałą figurę. Fani wokalistki nie mogą wyjść z podziwu! Magda Narożna z "Pięknych i młodych" chwali się figurą w bikini Magdalena Narożna o poranku zaskoczyła Internautów odważnym zdjęciem z wakacji. Wokalistka zaprezentowała się seksownej pozie w czarnym stroju kąpielowym. W ten sposób gwiazda zespołu "Piękni i młodzi" życzyła swoim fanom miłego dnia: Słonecznego dnia życzę Wszystkim :))) #pieknaimloda #sea #beach #sunnyday #singe r #goodday - napisała Magda Narożna na Instagramie. Wokalistka "Pięknych i młodych" nie musiała długo czekać na komentarze z komplementami od fanów. Internauci są zachwyceni figurą Magdy Narożnej i piszą: Seksowna kobieta Piękności 🔥❤️ Sami spójrzcie na to gorące zdjęcie! Zobacz także: Stylizacja Magdy Narożnej z "Pięknych i młodych" z komunii córki wywołała lawinę komentarzy! Teraz pokazała następną... Wyświetl ten post na Instagramie. Słonecznego dnia życzę Wszystkim :))) #pieknaimloda #sea #beach #sunnyday #singer #goodday Post udostępniony przez Magdalena Narożna (@madzia_pim) Wrz 15,...