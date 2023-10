Sasha, którego lepiej poznaliśmy w szóstej edycji "Love Island" od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku. Czy teraz postanowił go sformalizować? Zdjęcie, jakie pojawiły się na jego Instagramie, dają do myślenia. Sami zobaczcie!

Reklama

"Love Island 6": Sasha zmienia swoje życie?

Obecnie trwają castingi do ósmej już edycji hitowego show. Widzowie z kolei nieustannie komentują kolejne rozstania par, które stworzyły się na naszych oczach w minionej, siódmej odsłonie. Nie oznacza to jednak, że starsi uczestnicy dają o sobie zapomnieć. Wręcz przeciwnie. Ostatnio Angelina z "Love Island 6" podzieliła się szczęśliwą nowiną. Wówczas wyszło na jaw, że zwyciężczyni show jest szczęśliwie zakochana, a jej wybrankiem jest Hiszpan. Teraz z kolei okazuje się, że równie wiele dzieje się u jej ekspartnera, Sashy.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Sandra potwierdza rozstanie z Mateuszem! Zdradziła powody zakończenia związku

Sasha w programie związał się Angeliną. Miłość jednak nie trwała długo. Tuż po zakończeniu show para się rozstała. Jeszcze większym zaskoczeniem jednak okazał się fakt, że Sasha z "Love Island 7" dwa tygodnie po rozstaniu spędził wakacje z nową dziewczyną. To zbulwersowało jej fanów, jak się jednak okazuje, uczestnik wiedział, co robi, ponieważ do teraz jest w szczęśliwym związku. Teraz natomiast zaskoczył zdjęciami w towarzystwie ukochanej.

Instagram @aleksandrmuzheiko

Zobacz także: "Love Island": Hubert zapowiada odnowienie znajomości. Jest szansa na powrót do Agaty?

- Strój na wesele w końcu dobrany - napisał na swoim Instagramie.

Następnie uczestnik "Love Island" opublikował kolejne zdjęcie, dające do myślenia:

- Ostatni szczegół do sukienki - napisał.

Instagram @aleksandrmuzheiko

Reklama

Myślicie, że para faktycznie szykuje się do swojego ślubu?

Instagram @aleksandrmuzheiko