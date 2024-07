Uczesanie z grzywką dodaje uroku i kobiecego wdzięku. Aby stworzyć damską fryzurę, nie trzeba obcinać włosów. Do zrobienia sztucznej grzywki wystarczy gumka, wsuwki, prostownica, szczotka i lakier do włosów. Doczepiana grzywka też prezentuje się ładnie, pod warunkiem, że dobierze się jej odpowiedni kolor.

Aby fryzury z grzywką prezentowały się bardziej efektownie, można użyć specjalnego pudru do włosów, który zwiększa objętość. Preparat sypie się bezpośrednio na kosmyki i lekko wyczesuje.

Jak zrobić grzywkę bez obcinania włosów, czyli kok z grzywką na prosto

Codzienną fryzurę można odmienić w kilka chwil, bez konieczności wizyty w salonie fryzjerskim. Kok z grzywką na prosto to bardzo kobiece uczesanie do wykonania którego potrzeba tylko szczotki i gumki do włosów, prostownicy oraz kilku wsuwek.

Zobacz także

Damska fryzura będzie prezentować się najlepiej u pań z włosami o długości przynajmniej do ramion. Krótsze kosmyki mogą nie wystarczyć na dłużą grzywkę.

Rozczesz dokładnie włosy na całej długości.

Zwiąż je w wysoki kucyk na czubku głowy.

Wyczesz wszystkie drobne włoski z okolic czoła i uszu, tak aby dotykały twarzy.

Rozdziel kucyk na dwie części.

Z pierwszego pasma uformuj grzywkę i podepnij ją na górze wsuwkami.

Wyprostuj włosy, lekko zawijając końce ku twarzy.

Pozostałe pasmo z tyłu głowy lekko natapiruj szczotką.

Uformuj z włosów kok używając do tego gumki i wsuwek.

Fryzurę utrwal lakierem.

Gotowe!

Jak zrobić grzywkę na bok?

Prostą, ale bardzo elegancką fryzurą są rozpuszczone włosy z grzywką na bok. Do jej wykonania wystarczy zaledwie kilka wsuwek i lakier do włosów.

Rozczesz włosy szczotką.

Zrób głęboki przedziałek z boku głowy.

Po stronie z większą ilością włosów zaczesz wszystkie kosmyki do przodu.

Pozostałe włosy zepnij spinką z tyłu (aby nie przeszkadzały w czasie stylizowania grzywki).

Sztuczną grzywkę natapiruj od spodu i utrwal lakierem.

i utrwal lakierem. Przypnij włosy z boku głowy wsuwkami.

Rozpuść resztę włosów.

Fryzurę z grzywką na bok na koniec można utrwalić lakierem do włosów zwiększającym objętość.

Gotowe!

Jak zrobić grzywkę z dopinki do włosów?

Doczepiana grzywka to sposób na błyskawiczną zmianę wyglądu. Najwięcej kłopotów z dopinkami sprawia odpowiednie dobranie koloru do naturalnego odcienia włosów. Jeśli to się uda, sztuczne włosy będą wyglądać bardzo naturalnie i kobieco. Doczepiane grzywki mają specjalne spinki, które wpina się w naturalne kosmyki na czubku głowy.

Rozczesz włosy i zrób przedziałek na środku głowy.

Przyłóż grzywkę do twarzy i ustal na jakiej wysokości ma być umocowana.

Wepnij sztuczne włosy spinkami.

Rozczesz kosmyki, aby grzywka zmieszała się z naturalnymi włosami .

. Aby ukryć miejsce wczepienia sztucznych włosów, można założyć szeroką opaskę lub kolorową bandamkę.

Gotowe!