Marcin Hakiel, znany polski tancerz i choreograf, podjął się nowego wyzwania, biorąc udział w programie "Back to School. Prawdziwy egzamin". W tej produkcji celebryci wracają do szkolnych ławek, aby zmierzyć się z przedmiotami znanymi z czasów podstawówki. W drugim odcinku wydarzyło się coś nieoczekiwanego, a Marcin Hakiel odebrał telefon alarmowy. Co tam się wydarzyło?

Marcin Hakiel niespodziewanie wybiegł z planu "Back to school"

W programie "Back to School. Prawdziwy egzamin", którego premierowy odcinek drugiego sezonu wyemitowano 2 marca 2025 roku na antenie TTV, Hakiel wraz z innymi uczestnikami, takimi jak Jan Kuroń czy Grzegorz Collins, stawiają czoła szkolnym wyzwaniom. Dla tancerza, który na co dzień jest ojcem dzieci w wieku szkolnym, to okazja do spojrzenia na edukację z innej perspektywy i przypomnienia sobie szkolnych lat. Marcin Hakiel, który zdobył popularność dzięki programowi "Taniec z gwiazdami", po raz kolejny udowadnia, że nie boi się nowych wyzwań i chętnie angażuje się w różnorodne projekty telewizyjne.

W drugim odcinku "Back to School" nieoczekiwanie odebrał telefon od swojej partnerki Dominiki, która była wtedy w zaawansowanej ciąży i nagle pożegnał się ze wszystkimi, mówiąc:

Słuchajcie, u mnie chyba akcja. Ja lecę. Na razie. powiedział zdenerwowany Marcin Hakiel.

Po tym, jak Marcin Hakiel w pilnym trybie opuścił boisko szkolne, pozostali uczestnicy zaczęli dyskutować o jego wyjściu. Jedna z uczestniczek była ciekawa, czy to aby nie fałszywy alarm, a może akcja porodowa faktycznie się rozpoczęła. Tymczasem Jan Kuroń nie ukrywał emocji i kibicował tancerzowi w tej ważnej chwili.

Ciekawe, czy się rodzi, czy to jest taki fałszywy alarm? powiedziała jedna z uczestniczek 'Back to school'

Greg Collins znów chciałby zostać ojcem?

Przy okazji sytuacji z Marcinem Hakielem głos w sprawie ojcostwa zabrali też Jan Kuroń oraz Greg Collins. Jeden ze słynnych braci bliźniaków aktualnie jest w związku z Sylwią Bombą i przed kamerami wyznał, że jest gotowy, aby ponownie zostać ojcem. Co więcej, marzy mu się syn, bo jest już tatą dwóch córek.

Ja nie ukrywam, że jestem gotowy, żeby mieć dziecko w drodze. Mam dwie dziewczyny, ale mieć syna to też jest coś innego. wyznał Greg Collins

Będziecie oglądać "Back to School"? Emisja w TTV co niedzielę, o godzinie 16.05.

