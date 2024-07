Prosty kok z dobieranego warkocza wykonywanego od tyłu to szybka i modna fryzura na każdą okazję. Jej wykonanie zajmie nie więcej niż 10 minut. Będziesz potrzebowała szczotki lub grzebienia, dwóch szerokich gumek do włosów i ewentualnie kilku wsuwek, za pomocą których utrwalisz fryzurę.

Reklama

Krok 1: Rozczesz włosy

Podczas robienia koka przez dłuższy czas będziesz musiała mieć nachyloną głowę. Usiądź więc wygodnie. Nachyl głowę i w tej pozycji dokładnie rozczesz włosy.

Krok 2. Zrób dobierany warkocz

Z głową nachyloną do przodu zrób dobierany warkocz. Rozpocznij przy samym karku i pleć warkocz w stronę czubka głowy do miejsca, w którym ma być kok. Zwiąż warkocz szeroką gumką do włosów przy samej głowie.

Krok 3. Zawiń włosy w kok

Możesz już podnieść głowę. W tej pozycji z włosów, które zebrałaś na czubku głowy, możesz zrobić kok. Zawiń włosy dookoła gumki tak, żeby ich końcówki znalazły się pod spodem koka. Owiń kok ciasno drugą gumką do włosów. Jeśli chcesz zapobiec wysuwaniu się pasemek z koka, utrwal fryzurę za pomocą wsuwek do włosów.

Reklama

Zobacz także

Gotowe!