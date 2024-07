Cieniowanie zmienia nudną fryzurę w uczesanie z charakterem, lecz to nie jedyna korzyść, która z niego płynie. Taki zabieg sprawia, że włosy lepiej się układają i nabierają lekkości oraz zdrowego wyglądu dzięki pozbyciu się zniszczonych końcówek. Żeby wycieniować włosy, wcale nie trzeba iść do fryzjera. Bardzo łatwo można regulować ich długość w domowych warunkach.

Jak się przygotować do samodzielnego cieniowania włosów?

Przed decyzją o rozpoczęciu samodzielnego cieniowania włosów musisz się zaopatrzyć w profesjonalne nożyczki fryzjerskie – choć to spory wydatek, nie można na nich oszczędzać, bo zwykłe nożyczki nie są na tyle ostre, by nadawały się do obcinania włosów. Miażdżą końcówki i powodują ich rozdwajanie.

Czego będziesz potrzebować?

odżywki do włosów bez spłukiwania i suszarki lub prostownicy,

grzebienia o szeroko rozstawionych ząbkach,

kilku gumek do włosów (3–5),

nożyczek fryzjerskich,

lustra.

Instruktaż samodzielnego cieniowania włosów

Krok 1: Umyj włosy, a potem wetrzyj w nie odżywkę bez spłukiwania i wysusz lub poczekaj aż wyschną. Jeśli zależy ci na czasie, możesz zamiast tego wyprostować suche włosy prostownicą.

Krok 2: Dokładnie rozczesz włosy grzebieniem o szeroko rozstawionych ząbkach, a następnie zwiąż gumką na czubku głowy i wyczesz raz jeszcze.

Krok 3: Wygładź kucyk rękami, napręż go i ujmij przy końcu pomiędzy palcem wskazującym a środkowym, po czym obetnij nożyczkami końcówki, najlepiej na długość 1 cm. Jeśli potem okaże się to niewystarczające, zabieg możesz powtórzyć, ale warto zachować tę ostrożność, bo zbyt krótkie obcięcie jest już efektem nieodwracalnym.

Krok 4: Rozpuść włosy i rozczesz je, a następnie podziel za pomocą grzebienia na 3 do 5 poziomych części. Włosy w każdej z nich zwiąż od razu gumką, by nie mieszały się z innymi. Liczba kucyków jest zależna od tego, na jak bardzo subtelnych przejściach ci zależy. Im ich więcej, tym przejścia będą łagodniejsze i mniej widoczne.

Krok 5: Z kolejnymi kucykami postępuj jak w kroku 3., pamiętając, by przed podcięciem końcówek jeszcze raz wyczesać każdy związany kosmyk. Uwaga: nie rozpuszczaj od razu włosów, żeby nie utrudniać skracania kolejnych kucyków.

Krok 6: Rozpuść włosy i dokładnie je rozczesz, a następnie spójrz w lustro i przekonaj się, że wcale nie musisz iść do fryzjera, by zyskać efekt profesjonalnie wycieniowanych włosów.

