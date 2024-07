Domowym sposobem możesz obciąć włosy, wycieniować je i sprawić, że będą wydawały się gęstsze. Wszystko, czego będziesz do tego potrzebowała, to: grzebień lub szczotka, ostre nożyczki (najlepiej fryzjerskie) i cienka gumka do włosów. Ten sposób jest odpowiedni dla niemal każdego rodzaju włosów. Muszą być one na tyle długie, żeby można było zrobić z nich kucyk.

Reklama

Jeśli masz już przygotowane narzędzia, możesz przystąpić do dzieła. Skrócenie włosów tym sposobem zajmie ci nie więcej niż 20 minut.

1. Stań przed lustrem i zastanów się, jak długie mają być warstwy włosów. Najkrótsza warstwa będzie stanowiła grzywkę, kolejne, równomiernie dłuższe, będą znajdowały się mniej więcej na wysokości twoich policzków i żuchwy. Dłuższe warstwy dobrze wyglądają przy twarzy okrągłej i kwadratowej, krótsze warstwy przy owalnej i trójkątnej. Długość warstw zależy od miejsca, w którym utniesz włosy, ale o tym za chwilę.

Zobacz także

2. Jeśli już wiesz, jaki efekt chcesz uzyskać, umyj głowę i dokładnie rozczesz włosy.

3. Z wilgotnych włosów zrób kucyk na czubku głowy. Możesz to zrobić z głową spuszczoną w dół, wtedy włosy w naturalny sposób opadną i łatwiej będzie ci zrobić kucyk dokładnie na czubku głowy. Upewnij się, że kucyk nie jest przesunięty. Jeśli gumka nie znajdzie się dokładnie na środku głowy, warstwy wyjdą nierówne.

4. Przesuń gumkę do końcówek włosów. Gumka powinna znaleźć się w tym miejscu, do którego chcesz obciąć włosy. Jeśli chcesz, żeby warstwy były dłuższe, przeciągnij gumkę na odległość ok. 2-3 cm od końcówek włosów. Jeśli warstwy mają być krótkie, przesuń gumkę bliżej nasady włosa, maksymalnie na 5 cm od skóry. Jeżeli po raz pierwszy obcinasz włosy w ten sposób, zrób najpierw dłuższe warstwy. Potem zawsze będziesz mogła je skrócić.

Reklama

5. Odetnij końcówki włosów w miejscu, w którym znajduje się gumka do włosów. Następnie zdejmij z końcówek gumkę, rozczesz i wysusz włosy.