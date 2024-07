Podkład zakryje niedoskonałości i wyrówna koloryt twarzy. Kolor podkładu powinien być zbliżony do naturalnego kolorytu cery. Przy zakupie podkładu nałóż odrobinę testera na szyję lub policzek. Odcień kosmetyku powinien być delikatnie jaśniejszy od cery lub taki sam. Nie nakładaj podkładu palcami, a pędzlem lub gąbeczką do makijażu, ponieważ pod wpływem ciepła dłoni preparat staje się bardziej płynny, a przez to może zostawić plamy na twarzy.

Krok I – Oczyszczenie twarzy i nałożenie kremu

Zanim przystąpisz do nakładania podkładu, oczyść dokładnie twarz za pomocą płynu micelarnego lub toniku. Dzięki temu stanie się ona gładka i łatwiej wchłonie kosmetyk. Nałóż na oczyszczoną twarz krem nawilżający i odczekaj kilka minut aż się wchłonie. Pamiętaj też, by miejsce, w którym będziesz wykonywać makijaż było jasne lub dobrze oświetlone.

Krok II – Nakładanie bazy pod podkład

Kolejnym krokiem jest nałożenie bazy pod podkład. Dzięki niej podkład równomiernie rozprowadzi się, a cały makijaż będzie dłużej utrzymywał się na twarzy.

Krok III – Nakładanie podkładu

Wybierz odpowiedni dla siebie aplikator. Może to być gąbeczka do makijażu lub pędzel (najlepiej wykonany z syntetycznego włosia, ponieważ nie wchłania tak bardzo kosmetyku jak ten z włosia naturalnego). Jeśli wybierzesz gąbkę, nałóż na nią odrobinę kosmetyku, po czym zacznij wklepywać go w twarz. Jak zdecydujesz się na pędzel, staraj „wciskać” go w skórę, by podkład stopił się z nią i utrwalił. W obu przypadkach makijaż zacznij wykonywać od środka czoła, następnie przesuń aplikator na zewnątrz i przeciągaj w dół. Tak samo zrób z policzkami, rozpocznij nakładanie od zewnątrz i w dół. Kolejno zastosuj podkład na nos, łuk kupidyna (zagłębienie pośrodku górnej wargi) i podbródek. Na koniec rozprowadź fluid na powiekach, pod dolnymi liniami rzęs i na szyi. Sprawdź czy kosmetyk jest równomiernie rozprowadzony. Jeśli nie, wyrównaj go (bez użycia podkładu) pędzlem na całej twarzy i utrwal całość pudrem sypkim.

