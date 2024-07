Mąka ziemniaczana, znana również jako skrobia ziemniaczana lub mączka ziemniaczana, to bardzo biały, pozbawiony zanieczyszczeń delikatny proszek bezzapachowy i nierozpuszczalny w zimnej wodzie. Uzyskana ze skrobiowego ziemniaczanego krochmalu mąka jest wykorzystywana m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, włókienniczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

Właściwości lecznicze mąki ziemniaczanej

Kisiel z mąki ziemniaczanej jest szczególnie polecany w kłopotach z układem pokarmowym (takich jak biegunki, zatrucia a nawet wrzody) ponieważ działa osłaniająco. Kąpiele z dodatkiem mąki ziemniaczanej łagodzą różnego rodzaju podrażnienia skóry, takie jak: potówki, oparzenia słoneczne a nawet otarcia i łojotokowe zapalenia.

Zastosowanie mąki ziemniaczanej w kuchni

Mąka ziemniaczana wymieszana z lekko podgrzaną wodą tworzy kleistą, opalizującą lekko przezroczystą zawiesinę, która doskonale sprawdza się jako zagęstnik sosów, dań ziemniaczanych (np. klusek śląskich, placków ziemniaczanych) oraz zup. Mąka ziemniaczana ze względu na swój bardzo neutralny smak może być dodawana do wielu potraw, jest szczególnie ceniona przy wypieku ciast i różnego rodzaju pieczywa ponieważ opóźnia ich czerstwienie.

Mąka ziemniaczana jako puder, suchy szampon

Mąka ziemniaczana doskonale sprawdza się jako puder lub zasypka, szczególnie w przypadku osób z alergiami, problemami skórnymi oraz wrażliwej skóry dzieci i niemowląt. Użycie jej w ten sposób łagodzi podrażnienia, mąka doskonale pochłania wilgoć oraz w naturalny sposób matuje tłustą cerę. Dodanie do skrobi ziemniaczanej odrobiny cynamonu da nam puder o lekkim beżowym odcieniu, który dodatkowo będzie miał działanie antybakteryjne. Można jej również używać jako suchego szamponu do włosów, aby na kilka godzin odświeżyć fryzurę przed myciem. Skrobia ziemniaczana dosypana do szamponu do włosów działa wygładzająco i ułatwia rozczesywanie. Zmieszanie szczypty mąki ziemniaczanej z lakierem do paznokci sprawi, że będzie on lepiej krył oraz miał modny matowy, lekko stonowany odcień. Użycie mąki ziemniaczanej jako pudru na nieumalowane rzęsy sprawi, że po wytuszowaniu będą znacznie grubsze.