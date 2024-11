Wątek Sławka i Ani przez długi czas był komentowany zarówno przez widzów, jak i dzieci, które oglądały swoich rodziców na telewizorach w programie. W finałowym odcinku "Moja mama i Twój tata" zorganizowano spotkania rodziców z dziećmi i wówczas Kuba mógł powiedzieć, co sądzi o zachowaniu taty i o jego nowej relacji. Internauci są w szoku, a ja jestem pod wrażeniem jego reakcji.

Pierwszy sezon programu "Moja mama i Twój tata" dobiegł końca, a w odcinku finałowym pary miały okazję spędzić dużo czasu razem. Po pięknych randkach i chwilach uniesienia przyszedł czas na informację: kim tak naprawdę byli eksperci randkowi, którzy w dużej mierze decydowali o losach par w show? Rodzice zdębieli, gdy usłyszeli, że przez cały czas trwania programu byli obserwowani przez swoje dzieci, które decydowały, kto uda się na randkę. Formuła programu "Moja mama i Twój tata" zakładała, że nikt nie wygrywa show, a powstałe pary jedynie otrzymują bądź nie błogosławieństwo od swoich dzieci.

Zanim to nastąpiło, każdy rodzic mógł porozmawiać ze swoim dzieckiem o emocjach i odczuciach. Wszyscy mieli bardzo pozytywne rozmowy, oprócz Sławka i Kuby, który powiedział ojcu, że sposób, w jaki potraktował Anię był karygodny i czuł się załamany jego postawą. Następnie Kuba i Patrycja, czyli córka Alicji usiedli razem z rodzicami i powiedzieli, co czują. Kuba wówczas nie wytrzymał i powiedział wprost:

Moje drogie gołąbeczki. Muszę wam powiedzieć naprawdę super razem wyglądacie, ale niestety ode mnie błogosławieństwa nie dostaniecie. Ja jestem na nie ze względu na to, że brakuje mi tej romantyczności u was, tego co tworzy relację i daje piękno. I to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Niestety, przynajmniej na ten moment

- wyjawił syn Sławka.