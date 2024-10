Doda była gościem 329. odcinka "Nasz nowy dom". Wszystko za sprawą niesamowitej Amelii, która miała marzenie. Elżbieta Romanowska postanowiła je spełnić i takim sposobem bohaterka "Nasz Nowy Dom" mogła pojawić się na jednym z koncertów Dody i spędzić z nią czas.

Wzruszające słowa Dody o Amelii z "Nasz nowy dom"

W nowym odcinku "Nasz nowy dom" poznaliśmy historię 19-letniej Amelii, która wychowuje swojego 12-letniego brata Kubę. Rodzeństwo straciło ukochaną mamę i tatę niemalże jedno po drugim... Nastolatka przed śmiercią mamy usłyszała od niej takie słowa:

Mama, umierając, zapytała mnie, czy byłabym w stanie wziąć opiekę nad bratem

Amelia z "Nasz nowy dom" spełniła ostatnią prośbę mamy, zresztą nie wyobrażała sobie, aby mogło stać się inaczej. Produkcja hitowego programu Polsatu postanowiła odmienić ich życie i wyremontować ich dom, który jest częścią budynku gospodarczego. Rodzeństwo nie ma funduszy, by zrobić to na własną rękę. Oprócz spełnienia marzenia o pięknym domu, Elżbieta Romanowska zrobiła wszystko, by spełnić jeszcze jedno. Amelia jest fanką Dody i wreszcie mogła ją poznać.

Tym samym Doda wystąpiła w "Nasz nowy dom", a Amelia wraz z Kubą dostali specjalne zaproszenie na koncert, gdzie spędzili również z nią czas za kulisami. W mediach społecznościowych Dody pojawiło się nagranie, na którym podsumowała wizytę niezwykle dzielnej nastolatki.

Dzisiaj Amelka była gościem na moim koncercie, zaprosiłam ją również na backstage razem z jej bratem. Była u mnie w garderobie, było naprawdę fajnie.

Doda z pewnością jest inspiracją dla Amelki, ale po ich wspólnym spotkaniu okazało się, że również piosenkarka jest pod wrażeniem jej niezwykłej siły i nieocenionej miłości do brata. Z ust Dody padły poruszające słowa:

To był wielki zaszczyć poznać ją. Tak wspaniała osobowość, z taka siłą, z taką mocą. No jednak w kobietach jest mega siła. Jest moją inspiracją. Pozdrawiam serdecznie.

Z pewnością obie zapamiętają to spotkanie na długo.

Internauci są poruszeni całą historią Amelii i Kuby z "Nasz nowy dom", a jednocześnie cieszą się, że udało się spełnić takie marzenie nastolatki, jak poznanie Dody. To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka chętnie spełnia marzenia innych, chociaż o swojej działalności charytatywnej niewiele mówi.

W ostatnim czasie Doda nie pozostała obojętna na sytuację ludzi z południowej Polski, którzy musieli zmierzyć się z katastrofalnymi skutkami powodzi. Nie tylko udostępniała zbiórki i przekazywała przydatne informacje na temat pomocy, ale również sama pojechała pomagać powodzianom i usuwała szkody, które wyrządziła wielka woda.

