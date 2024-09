Paulla była gościem programu śniadaniowego Polsatu. Widzowie przecierali oczy, gdy zobaczyli wokalistkę w trakcie emisji "Halo tu Polsat". To naprawdę ona? Zobaczcie metamorfozę Pauli Ignasiak, która zdradziła jej smutne tajniki:

Paulla, znana piosenkarka, postanowiła szczerze opowiedzieć o swoim doświadczeniu z depresją. Podczas wizyty w "Halo tu Polsat" artystka podzieliła się z fanami trudnymi przeżyciami, które wpłynęły na jej życie osobiste i karierę zawodową. "To była bardzo trudna droga" – przyznała Paulla, nawiązując do lat zmagania się z chorobą. Depresja sprawiła, że na jakiś czas wycofała się z życia publicznego, próbując znaleźć spokój i równowagę.

Ostatnie lata doświadczyły mnie mocno. Po rozstaniu z partnerem walczyłam z depresją. Zanim olśniło mnie, że sama sobie nie poradzę, to działałam jak robot: wstać, zrobić śniadanie dla syna, wyprawić syna do szkoły, położyć się. I taka była codzienność. Adaś - mój syn widział, że coś złego się ze mną dzieje. To bardzo boli - świadomość, że syn nie powinien widzieć mamy w takim stanie

- mówiła w programie Halo tu Polsat.