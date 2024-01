Łukasz Nowicki to jeden z najbardziej lubianych prezenterów w TVP2. Widzowie mieli okazje podziwiać jego warsztat dziennikarski podczas śniadaniówki "Pytanie na Śniadanie", którą prowadził u boku Małgorzaty Opczowskiej. Niestety, prezenter pożegnał się z porannym programem, ale widzowie nadal mogą oglądać Nowickiego w "Postaw na milion". Powód odejściu z "Pytanie na Śniadanie" do dzisiaj nie jest znany i pozostaje tajemnicą Nowickiego. Niedawno jednak, do mediów dotarła niepokojąca wiadomość, że prezenter kończy współpracę z TVP2 i tym samym zwalnia posadę gospodarza "Postaw na milion". Łukasz Nowicki szybko zareagował na te doniesienia i na swoim Instagramie zamieścił post, w którym informuje odbiorców o swoich dalszych planach.

Łukasz Nowicki odchodzi z "Postaw na milion"?

Łukasz Nowicki znany jest z programu "Pytanie na Śniadanie" oraz "Postaw na milion". Nie da się ukryć, że dziennikarz cieszy się niecodzienną sympatią widzów oraz produkcji, jednak jego posada jest teraz bardzo niepewna. Zaraz po tym, gdy do mediów dotarła informacja o ewentualnym zwolnieniu Łukasz Nowickiego, prezenter postanowił sprostować plotki na swoim Instagramie:

Krótka przerwa w schronisku , zaglądam do netu i taka niespodzianka. „Łukasz Nowicki chce odejść z „Postaw Na Milion”. Szybkie sprostowanie !!!! Nie chcę rezygnować z programu, który uwielbiam. Dopóki producenci będą widzieli mnie w roli prowadzącego z zaszczytem i radością będę pełnił tę funkcję !! Ściskam Was mocno relacjonuje Nowicki.

VIPHOTO East News

Na komentarze pod postem Nowickiego nie trzeba było długo czekać. Fani nie kryli zachwytu, że prezenter pozostaje na swoim stanowisku i wciąż będzie gospodarzem programu "Postaw na milion".

To dobrze. Bo myślałam, że Pana też nam zabiorą

Jesteś Słońcem tego programu

Producenci widać jednak lubią zmiany... tęsknię za Panem i Gosią O. piszą fani Nowickiego.

Myślicie, że ktoś może zastąpić Łukasza Nowickiego?

Waldemar Kompała/TVP/East News