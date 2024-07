Kapelusz podkreśla urodę. Każda kobieta może być piękna w nakryciu głowy – wystarczy tylko wybrać fason dopasowany do kształtu twarzy.

Niezależnie od wybranego nakrycia głowy – czapki, kapelusza czy chusty, zawsze musi być ono dobrane do konkretnej osoby. Modny kapelusz z dużym rondem, w którym przyjaciółka wygląda oszałamiająco, noszony przez inną dziewczynę może narobić szkody w wizerunku.

Dobór kapelusza – czym się kierować?

Kapelusz jest integralnym elementem kreacji, dlatego wybierając go, należy wziąć pod uwagę strój, do jakiego będzie noszony. Zasadę można podsumować następująco: klasyczny kapelusz pasuje do klasycznego stroju, ekstrawagancki do wymyślnego, a kaszkiet do stroju codziennego. Kolor kapelusza musi się komponować ze strojem, ale także z typem urody – osoby blade nie będą wyglądały zdrowo w jasnoniebieskich kreacjach, a paniom mającym problemy z cerą czerwony kapelusz je dodatkowo podkreśli.

Równie ważne jest wzięcie pod uwagę sytuacji, w jakiej kapelusz będzie noszony – inny na plażę, inny na oficjalne spotkanie.

Na dobór kapelusza ma wpływ także sylwetka, do której powinien być dopasowany, na przykład niskie, drobne panie nie powinny nosić kapeluszy z dużym rondem i wyeksponowanymi ozdobami, a dla krępych pań niewskazane są małe kapelusiki, które optycznie zmniejszają głowę i niekorzystnie podkreślają sylwetkę.

Kapelusz a kształt twarzy

Twarz owalna – pasują do niej w zasadzie wszystkie fasony. Należy jedynie uważać na wąskie ronda, które dodatkowo wydłużą twarz.

– pasują do niej w zasadzie wszystkie fasony. Należy jedynie uważać na wąskie ronda, które dodatkowo wydłużą twarz. Twarz okrągła – wskazane są kapelusze o ukośnych lub pionowych liniach, czyli kapelusze z wysokim pochyleniem, pofałdowane lub nawet spiczaste. Na takiej twarzy dobrze wyglądają kapelusze o geometrycznych kształtach. Pomagają optycznie wydłużyć i wysmuklić twarz. Rondo powinno być większe od twarzy. Niewskazane są okrągłe, przylegające.

– wskazane są kapelusze o ukośnych lub pionowych liniach, czyli kapelusze z wysokim pochyleniem, pofałdowane lub nawet spiczaste. Na takiej twarzy dobrze wyglądają kapelusze o geometrycznych kształtach. Pomagają optycznie wydłużyć i wysmuklić twarz. Rondo powinno być większe od twarzy. Niewskazane są okrągłe, przylegające. Twarz kwadratowa – pasują zaokrąglone fasony kapeluszy, które złagodzą rysy twarzy. Linie pionowe i skośne, podobnie jak przy twarzy okrągłej, wydłużą twarz. Dobrze wyglądają kapelusze noszone na czubku głowy i zaczynające się na linii włosów. Należy unikać kapeluszy z kantami, by nie podkreślać ostrych rysów.

– pasują zaokrąglone fasony kapeluszy, które złagodzą rysy twarzy. Linie pionowe i skośne, podobnie jak przy twarzy okrągłej, wydłużą twarz. Dobrze wyglądają kapelusze noszone na czubku głowy i zaczynające się na linii włosów. Należy unikać kapeluszy z kantami, by nie podkreślać ostrych rysów. Twarz trójkątna – wskazane są okrągłe kapelusze, natomiast lepiej unikać nakryć głowy ze skośnymi liniami. Wąska broda nie będzie się prezentowała dobrze z szerokim rondem.

Kobiety z drobną twarzą powinny wybrać kapelusze z małym rondem, ponieważ duże może całkiem zakryć twarz.

Kapelusz ma być jedynie dodatkiem, nie może więc przyćmić twarzy ani kreacji – powinien je dodatkowo podkreślać.