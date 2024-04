Agnieszka Kaczorowska znana jest z tego, że dba o detale i lubi, jak wszystko jest idealne. Jednak teraz pokazała się z nieco innej strony, co dało powód internautom do zgryźliwości. Aktorka pokazała, jak sprząta swoją garderobę z pomocą specjalistki. Fani gorzko skomentowali jej bałagan.

Agnieszka Kaczorowska występuje na wielkim ekranie już od najmłodszych lat, a widzowie uwielbiali ją jako serialową Bożenkę z "Klanu". Jednak nie jest ona tylko znana ze swojej kariery aktorskiej, ale również i tanecznej. Celebrytka ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród w tym tytuł mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Tancerka chętnie utrzymuje kontakt ze swoimi fanami na Instagramie, który obserwują już ponad 400 tysięcy osób. Ostatnio na swoim profilu wywołała niemałe poruszenie swoimi słowami. Agnieszka Kaczorowska przegrała casting na jurora "Tańca z gwiazdami" co mocno ją wstrząsnęło. Oczywiście nie odbyło się bez afery, ale na szczęście udało jej się ruszyć do przodu. Teraz 31-latka zdecydowała się na wiosenne porządki, przy których zwróciła się o pomoc do specjalistki.

Dziękuję za WIELKĄ POMOC. Ależ jestem szczęśliwa! Zrobiliśmy niedawno w domu spore porządki wiosenne, ale zostały jeszcze moje ubrania… One mnie przerażały. Z mojej garderoby się wylewało. Czy trzeba było pozbyć się wielu rzeczy? Tak. Czy dalej nie wierzyłam, że to się tam pomieści? Tak. Czy trzeba było to jakoś sprytnie przeorganizować? Zdecydowanie tak! Ja pierwszy raz wierzę, że to zostanie w takim stanie na długo. Dostałam pięknie zorganizowaną przestrzeń. Dostałam od Wiktorii mnóstwo tip’ów, aby zachować porządek w tym miejscu.I dostałam niesamowity zastrzyk pozytywnej energii. Bo to, co niemożliwe stało się możliwe. I bardzo Wam polecać skorzystać z takiej usługi, bo to zdecydowanie nie tylko ''układanie kolorami''. A życie nabiera nowych barw!

— napisała Agnieszka Kaczorowska.