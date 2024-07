Wiele płaszczy zimowych damskich swoim fasonem przypominają męskie, często militarne, odzienie wierzchnie. Męski styl jest wygodny, praktyczny i nie wymaga wielu dodatków.

Budrysówka – płaszcz o polskich korzeniach

Fason „duffle coat”, noszony przez brytyjskich dowódców podczas II wojny światowej, inspirowany był popularnym w XIX w. w Polsce krojem surduta. „Budrysówka” to polska nazwa tego płaszcza.

Budrysówka sięga najczęściej do połowy uda, maksymalnie do kolan, ma kaptur i zapinana jest na drewniane kołki. Uszyta jest z grubej wełny i w klasycznym wydaniu ma kolor wielbłądzi.

Budrysówka ma prosty krój, nie zwęża się w talii, dlatego nie powinnaś kupować jej w zbyt dużym rozmiarze. Choć powinna trochę odstawać w talii, nie może być zbyt szeroka w ramionach.

Do budrysówki możesz nosić dużą torbę w jednolitym kolorze, np. listonoszkę. Budrysówka zdecydowanie bardziej pasuje do spodni niż do sukienek czy spódnic. Jeśli jednak chcesz założyć ją do spódnicy, niech będzie ona na tyle krótka, żeby nie wystawała spod kurtki.

Bosmanka – marynistyczny szyk dla szczurów lądowych

Bosmanka to kolejna kurtka o militarnych korzeniach. Jest to krótkie, wełniane, sięgające ok. 10 cm poniżej bioder, nakrycie wierzchnie. Ma prosty fason, jest dwurzędowa, nie ma kaptura, tylko kołnierz, który można postawić. Bosmanka często ma złote lub srebrne guziki.

Najlepiej wygląda noszona do przylegających spodni, których nogawki można schować do cholewek butów. Można do niej nosić oficerki lub kozaki z cholewkami sięgającymi kolan lub sztyblety. Do kurtki bosmanki pasują torby o prostym, nawet odrobinę męskim, fasonie.

Parka – ciepła, sportowa kurtka na zimę

Parka jest inspirowana kurtkami, które w latach 50. nosili piloci amerykańskiej armii. Może ona sięgać do połowy uda lub nieco niżej. Jej kaptur obszyty jest futerkiem. Najczęściej ma kolor khaki.

Parkę najlepiej jest nosić do spodni lub legginsów. Obuwie noszone do parki powinno mieć męski fason. Pasują do niej np. sztyblety oraz buty sportowe. Torby, które można nosić do parki, powinny być dosyć duże i wykonane z naturalnych tworzyw, np. skóry, grubej bawełny. Zamiast torby, można też nosić plecak.

Futro – niekoniecznie ze zwierząt

Jeśli jednak chcesz wyglądać bardziej kobieco i ekstrawagancko, postaw na futro: płaszcz lub bezrękawnik we wzory naśladujące umaszczenie zwierząt. Futra nie muszą być uszyte ze skór zwierzęcych. Coraz popularniejsze są, ze względu na niższą cenę i aspekty etyczne, futra uszyte z tkanin sztucznych, przypominających naturalne.

Futro pasuje szczególnie do stylu glamour lub boho. Efekt glamour możesz osiągnąć, jeśli założysz krótkie futerko do jednolitych, najlepiej czarnych, ubrań, dobierzesz do nich botki na wysokim obcasie oraz torebkę kopertówkę. Żeby osiągnąć „boho chic”, załóż futro na długą, zwiewną sukienkę w kwiatowe lub etniczne wzory. Noś do tego dużą torbę-worek i sztyblety.