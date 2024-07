Buty do nordic walking to główny element stroju, który powinien być wygodny i funkcjonalny jednocześnie.

Ponieważ chodzenie z kijkami staje się coraz bardziej popularną formą aktywności, na rynku dostępny jest duży wybór obuwia oraz sprzętu. Jest to sport na świeżym powietrzu tzw. outdoorowy, można chodzić nad rzeką, w lesie, w górach czy parkach, latem, zimą, jesienią oraz wiosną, w związku z tym stopa powinna być chroniona odpowiednio grubą i antypoślizgową podeszwą. But musi zapewniać uczucie komfortu oraz chronić przed wilgocią czy zimnem.

Jakie buty do nordic walking wybrać – podeszwa i rozmiar

Bardzo ważne jest, aby obuwie do nordic walking miało odpowiednio grubą podeszwę, która będzie amortyzowała kroki, izolowała od zimna, zabezpieczała przed nierównościami terenu i była antypoślizgowa. Ponadto materiał, z którego jest wykonana powinien być odporny na ścieranie oraz sprawdzać się zarówno na nawierzchni asfaltowej jak i żwirze, błocie czy trawie. Specjalne wzmocnienia w nosku buta oraz usztywnienia, które stabilizują piętę tym samym zapobiegając zwichnięciom i poślizgom bardzo często spotykane są w obuwiu turystycznym. Jednak ważne jest, aby buty do nordic walking nie usztywniały kostki (tak jak buty trekkingowe), ponieważ ruchy stawu skokowego będą ograniczone, co może utrudniać chodzenie, szczególnie stawianie długich kroków.

Rozmiar buta ma kluczowe znaczenie. Zawsze do sportów, w których uprawia się chodzenie lub bieganie wybierajmy obuwie, w którym stopa będzie miała około 5 mm luzu. W przypadku opuchnięcia stopy podczas wysiłku i długich spacerów nie będziemy czuć dyskomfortu, a taka różnica w rozmiarze nie wpłynie niekorzystnie na komfort podczas treningów.

Przy nordic walking wskazana jest elastyczna podeszwa. Ruch stopy odbywa się w inny niż np. przy bieganiu sposób – dlatego buty do biegania nie są wskazane do spacerów – tutaj kroki stawiamy zaczynając od pięty, wybijamy się z palców, dlatego podeszwa nie powinna utrudniać ani krępować tego ruchu. Podeszwa powinna być gruba z tyłu i nieco cieńsza z przodu. Dobra podeszwa po złapaniu za przód i tył buta wygina się równomiernie w kształt łuku, taka miękkość jest zalecana do nordic.

Jakie buty do nordic walking wybrać – warstwa nieprzemakalna i skarpetki

Damskie od męskich butów do nordic walking różni jedynie kolorystyka, wybór należy do nas, czy w stroju sportowym stawiamy na intensywne kolory czy raczej stonowane barwy. Przed przemakaniem buty najczęściej chroni specjalna membrana lub klejone szwy – warto o tym pamiętać kupując obuwie do nordic walking. Sporty outdorowe, do których zaliczany jest nordic wymagają stosowania odzieży i obuwia przystosowanego do różnego typu nawierzchni i warunków atmosferycznych. Bardzo ważne są warstwy wewnętrzne, które w przypadku odzieży stanowi bielizna a w przypadku butów odpowiednie skarpetki. Ich zadanie to przede wszystkim wchłanianie potu i izolowanie go od stopy. Skarpetki do nordic wykonane są z włókien polipropylenowych wzbogaconych jonami srebra, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort użytkowania a srebro dodatkowo działa antyseptycznie przez co zapobiega rozwojowi bakterii (m. in. zapobiega przykremu zapachowi oraz grzybicy). Specjalne wzmocnienie w części śródstopia przeciwdziała przesuwaniu się materiału podczas chodzenia. Nawet ściągacz jest zaprojektowany tak, aby nie uciskał nogi i nie zaburzał przepływu krwi.