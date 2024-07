1 z 16

Puchówki dawno przestały być strojem wyłącznie sportowym. Świetnie sprawdzają się też w najrozmaitszych casualowych stylizacjach. Heidi Klum na przykład uznała, że puchówka w modnym kolorze khaki plus czarne dżinsy i biały sweterek to idealny zestaw na chłodny wieczór w mieście. Ale puchówki nosi się również w wersji… eleganckiej! Świetnie pasują do tweedowych spódnic i ołówkowych sukienek. Postanowiliśmy pomóc wam w poszukiwaniach idealnej puchowej kurtki i przestudiowaliśmy ofertę polskich sklepów. I oto, co znaleźliśmy! Jak wam się podobają nasze propozycje?

Zobaczcie też: Zimno, coraz zimniej… Czas na futrzaną pilotkę! SHOPPING