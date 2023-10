Już oficjalnie można zgłaszać się do kolejnej edycji "Rolnik szuka żony", ale jak informuje serwis wirtualnemedia.pl Telewizja Polska nadal nie podpisała umowy na kolejną edycję programu. Co zatem z kolejną edycją uwielbianego przed widzów programu "Rolnik szuka żony"? Zaskakujące doniesienia!

Po zakończeniu 10. edycji "Rolnik szuka żony", która była wielkim sukcesem i powstało w niej aż 5 par, można zgłaszać się do kolejnego sezonu, wysyłając formularz na stronie rolnikszukazony.com. Jak udało się dowiedzieć serwisowi wirtualnemedia.pl zaskakuje fakt, że TVP nadal nie podpisało umowy z firmą FremantleMedia Polska na produkcję kolejnego sezonu "Rolnik szuka żony".

Co więcej w finałowym odcinku zabrakło też informacji, że powstanie kolejna edycja "Rolnik szuka żony", a sam reżyser programu Konrad Smuga w rozmowie z wp.pl poinformował, że nie było na to zgody telewizji:

Reżyser "Rolnika" powiedział też wprost, że nie zna powodów takiej decyzji:

Nie wiem. To jest pytanie do producentów. Jestem reżyserem i odpowiadam za to, jak przebiega akcja, jak się montuje program. Ale jeśli ktoś chce się zgłosić, istnieje strona rolnikszukazony.com i tam można wysłać swoje zgłoszenie