Agnieszka z "Rolnik szuka żony" po dłuższej przerwie opublikowała zdjęcie w relacji na Instastory i wygląda na nim na bardzo zamyśloną, a wręcz smutną. Jeszcze niedawno uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie kryła radości publikując zdjęcia z zawodów, a teraz taka zmiana. Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie mówi o swoim życiu prywatnym w mediach społecznościowych, ale tym razem pokazała dość wymowne zdjęcie. Sami zobaczcie!

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" opublikowała smutne zdjęcie

Już od września rusza 11. edycja programu "Rolnik szuka żony", a tymczasem byli uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Na początku sierpnia wzięła ślub Roksana z 8. edycji programu, a tymczasem Dorota i Waldemar niebawem zostaną rodzicami. A co słychać u Agnieszki z 10. edycji "Rolnik szuka żony"? Jakiś czas temu właścicielka stadniny relacjonowała wyjątkowe zawody jeździeckie, które odbywały się w jej okolicy i nie ukrywała radości, że to już kolejna edycja, jaką ma okazję współtworzyć. Od czasu do czasu uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej publikuje zdjęcia z wakacji, a teraz zrobiła wyjątek i pokazała kadr, na którym widać, jak odpoczywa na swoim tarasie, a na uwagę zasługuje jej wyraz twarzy. Agnieszka z "Rolnika" wygląda na dość zamyśloną... Tylko spójrzcie!

Instagram @agakwiat83

W programie "Rolnik szuka żony" Agnieszka dała się poznać jako pewna siebie kobieta, która doskonale sobie radzi prowadząc własną stadninę i pensjonat. Rolniczka podziękowała wszystkim kandydatom, których zaprosiła do swojego gospodarstwa, a w finale zaskoczyła informacją o tym, że spotyka się z kimś po programie. Agnieszka przyznała też, że po zakończeniu przygody z randkowym show otrzymywała mnóstwo propozycji, wiadomości i prezentów. Do tej pory jednak nie zdecydowała się zdradzić, czy udało jej się znaleźć drugą połówkę.

Na podstawie zdjęć, które pojawiają się na instagramowym koncie Agnieszki z 10. edycji "Rolnik szuka żony" można wywnioskować, że nadal jest singielką. Trzymaliście kciuki za relację Agnieszki i Janka w programie "Rolnik szuka żony"?