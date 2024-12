Doda nie zamierza wypuścić cukierkowego filmu o swoim życiu. Chce pokazać, jak wpłynął na nią show-biznes oraz dać prawo głosu tym, z którymi nie było jej po drodze na różnych etapach swojej kariery:

Na ostatnim świątecznym spotkaniu z Dodą pojawiły się prawdziwe tłumy fanów. My również mieliśmy okazję spotkać artystkę i porozmawiać o jej nowych projektach. Jednym z największych z pewnością będzie film biograficzny zaplanowany na 2025 rok. Okazuje się, że Doda nie tylko zdecydowała się zaprosić byłych partnerów do filmu ale również osoby, które nie były jej przychylne na poszczególnych etapach kariery.

Nie ukrywa również, że chciałaby by w filmie pojawiły się także Justyna Steczkowska i Edyta Górniak, z którymi utrzymuje już poprawne relacje. Czy Doda jednak będzie się konfrontować z opiniami tych, którzy nie są jej przychylni do dziś lub trzymają urazy sprzed lat?

Nie chcę ich stawiać w takiej niekomfortowej sytuacji, gdyby tak było nikt by nie przyszedł, bo każdy się boi konfrontacji. Chciałabym im dać komfort, zwierzeń i zmierzenia się z przeszłością, jeśli będą mieli ochotę.

A czy sama jest gotowa na gorzkie słowa, które mogą paść?