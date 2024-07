Fryzura pixie to dzieło legendarnego fryzjera gwiazd, Leonarda of Mayfaira. Zaproponował on ją w 1966 roku modelce Twiggy i od tamtej pory „pixie cut”, włosy krótkie z tyłu, dłuższe z przodu, jest elementem, który obok spódniczek mini najbardziej kojarzy się z tą modelka, ikoną lat 60. Fryzura pixie ostatnio na nowo staje się popularna. Warto więc wiedzieć, jak należy układać tak ścięte włosy. Największe pole do popisu daje w tym przypadku grzywka.

Asymetryczny przedziałek

Charakterystyczny dla fryzury pixie jest asymetryczny przedziałek. Od razu po umyciu włosów rozdziel je w tym miejscu, gdzie chcesz mieć przedziałek, i rozczesz. Przedziałek jest we fryzurze pixie tą linią, od której zaczyna się grzywka. Musi on być prosty.

Drapieżne pixie

Krótkie włosy w stylu pixie mogą nabrać bardziej drapieżnego charakteru, jeśli ułożysz je za pomocą żelu albo wosku do włosów. Nałóż na dłoń odrobinę żelu lub wosku i wetrzyj go we włosy. Niektóre kosmyki możesz postawić tak, żeby fryzura sprawiała wrażenie, że jest w pewnym nieładzie.

Grzywka z „finger waves”

Ponieważ jedynym miejscem, w którym włosy we fryzurze pixie są dłuższe, jest grzywka. Możesz z nią trochę poszaleć, np. uformować z niej fale. Na włosy nałóż żel lub wosk. Rozczesz grzebieniem włosy i wydziel z nich grzywkę. Za pomocą grzebienia i palców układaj na niej fale. Grzebieniem zaczesz wąskie pasmo włosów tak, żeby na czole utworzył się łuk. Przytrzymaj to pasmo palcem środkowym, a wskazującym dociśnij tak, żeby utworzyć „grzbiet” fali. Powtórz to dwa razy na dalszej części grzywki. Wysusz fale suszarką.

Pin-up pixie

Jeśli chcesz wyglądać, jak „pin-up girl” wetrzyj w grzywkę odrobinę pianki do stylizacji włosów. Rozczesz grzywkę i zawiń ją na grzebieniu do góry. Powstały w ten sposób lok przypnij do pozostałych włosów wsuwką. Możesz założyć na głowę opaskę w stylu pin-up, przypominającą zawiązaną bandanę.

