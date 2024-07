Fryzura pin up święciła triumfy w latach 50., ale pasjonatów ówczesnego stylu mody nie brakuje także dzisiaj. I dobrze, bo to styl, który eksponuje kobiecość i seksapil, który posiada każda kobieta. Styl pin up zapoczątkowała Marilyn Monroe. Loki, kokardy i bandamki polubiły takie gwiazdy, jak Christina Aguilera czy Gwen Stefani.

Fryzura w stylu pin up – cechy ogólne

Grubsze fale i loki, przedziałek z boku głowy oraz bandamka (chustka) to najbardziej charakterystyczne cechy fryzury w stylu pin up. Włosy można również upiąć w kok w kształcie rożka. Typową fryzurę w stylu pin up dopełniała często równo ścięta grzywka. Fryzura pin up najlepiej wygląda na intensywnym kolorze włosów – głębokiej czerwieni, wyrazistym blondzie czy głębokiej czerni. Dodatkiem, oprócz wspomnianej bandamki, może być przepaska lub spinka kwiat.

Przykładowa fryzura w stylu pin up – krok po kroku

1. Przygotuj lokówkę, okrągłą szczotkę, lakier, piankę do włosów, żel, wsuwki, spinkę (najlepiej kokardę w grochy).

2. Podkręć lokówką włosy – od końcówek do połowy pasma.

3. Wgnieć w loki piankę do włosów.

4. Włosy z tyłu oddziel od przedniego pasma (wszerz).

5. Włosy z tyłu zwiąż w kitkę.

6. Włosy z przodu zwijaj w ruloniki – pomagaj sobie żelem.

7. Rulonik wepnij we włosy za pomocą wsuwek.

8. Po drugiej stronie głowy zrób taki sam rulonik.

9. Spryskaj ruloniki lakierem do włosów.

10. Końcówki włosów podkręć i spryskaj lakierem.

11. Z tyłu głowy wepnij kokardę (ładnie się prezentuje i jednocześnie jest modna kokarda w grochy).

Fryzura w stylu pin up od lat króluje na wybiegach. Warto przynajmniej od czasu do czasu wykonać takie uczesanie. Świetnie nadaje się zarówno do codziennych stylizacji, jak i na większe wyjścia.

