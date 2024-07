Klasyczny bob jest fryzurą, która co jakiś czas wraca do łask. Trend, któremu od lat wierna jest Anna Wintour - szefowa amerykańskiego wydania Vogue’a, jest odpowiedni dla każdych włosów.

Czym jest fryzura bob?

Bob to fryzura, w której włosy sięgają mniej więcej do ramion. Końcówki mogą być postrzępione, układać się warstwami lub mogą być obcięte na prosto. Zależy to przede wszystkim od kształtu twarzy i włosów.

Jak układać fryzurę bob?

1. Umyj włosy szamponem, nanieś na nie odżywkę, a potem odsącz z nich nadmiar wody, najlepiej ręcznikiem.

2. Rozczesz włosy i zastosuj na nie kosmetyk, który nada im objętości w trakcie suszenia. Temperaturę suszarki nastaw na letnią, a jej strumień powietrza na największy.

3. Zacznij suszyć włosy od korony głowy, przeczesując je na przeciwną stronę niż powinny się znajdować. Dobieraj każde pasmo włosów, schodząc poniżej głowy i przeczesując je na odwrotną stronę. Nie susz całej głowy od razu. Tył susz również od czubka i pod włos.

4. Jeśli fryzura jest już sucha przeczesz ją płaską szczotką i ustal przedziałek.

5. Jak chcesz nadać większej objętości włosom, możesz użyć termoloków. Wystarczy, że nagrzejesz je i zawiniesz środek i boki włosów na nie. Podczas zawijania włosów na termoloki, trzymaj je pod kątem prostym, a wałki umieść na skórze głowy. Pozostaw je do wystygnięcia, a po kilku minutach zdejmij je i roztrzep włosy palcami. Aby utrwalić fryzurę boba zastosuj lakier do włosów lub wosk w sprayu.

Możesz zastosować również lokówkę, najlepiej stożkową. Zakręć na nią jedną stronę włosów, a drugą zaczesz za ucho lekko podnosząc z tyłu.

Komu pasuje fryzura bob?

Bob jest klasyczną fryzurą, którą mogą nosić wszyscy. Wymaga jedynie profesjonalnego strzyżenia. Fryzjer musi poznać strukturę włosów i zobaczyć kształt twarzy. Jeśli masz pociągłą twarz, najlepiej strzyż się na boba na długość do brody. Buzia stanie się pełniejsza i szersza, a wycieniowana grzywka zakryje wysokie czoło. Przedłużona wersja boba za brodę jest idealną długością fryzury, jeśli masz okrągłą twarz. Włosy sięgają nad linię ramion, a z tyłu są krótsze. Fryzura wysmukli twarz. Kiedy masz ostre rysy twarzy (kwadratowe bądź trójkątne) musisz je złagodzić. Najlepszym sposobem będzie asymetryczne cięcie boba. Włosy są skrócone nad karkiem, a dłuższe po bokach twarzy.

Bob jest stylową, modną i uniwersalną fryzurą. Różnorodność jej stylizacji i cięcia zależy wyłącznie od ciebie. Główną rolę odgrywają w tej fryzurze końcówki, które można przycinać na wiele sposobów. Fryzurę możesz odnawiać, bo wystarczą małe poprawki aby zmienić ją na całkowicie inną.

