Ewa Chodakowska z mężem została przyłapana na spacerze w centrum Warszawy. Trenerka uwielbia luksusowe dodatki, a zwłaszcza torebki. Tym razem wybrała klasyczny model Chanel. Ewa Chodakowska pokochała też motyw gwiazdek, które są bardzo modne w tym sezonie. Na zdjęciach widać, że trenerka może liczyć na swojego męża i jest w nim bardzo zakochana. Zresztą udowodniła to kolejnym wpisem, w którym dziękuje Lefterisowi Kavoukisowi. Za co? Za urodzinową niespodziankę, którą dla niej zorganizował!

Nawet nie wiem od czego zacząć .. Chyba od tego ze mam najfantastyczniejszego męża na świecie, najcudowniejszych przyjaciół i od tego, ze zawsze gdzieś po cichu marzyłam o urodzinowym przyjęciu niespodziance ..Pare miesiecy temu powiedziałam swojemu mężowi: - Nie przygotowuje urodzin .. ZASKOCZ MNIE W TYM ROKU moze pofruńmy gdzieś małą ekipa .. - Jeszcze słowo i wszystko zepsujesz - odpowiedział mi lefteris ???????? Mysle sobie ! Dobra blefuje .. Na pewno nic nie miał zaplanowane , no, ale teraz to dałam mu do myślenia .. Moze cos fajnego zorganizuje ..Spontaniczna mysl, zostaje szybko wyparta przez szereg obowiązkow, projektów .. spraw ważnych i ważniejszych .. Zapominam o urodzinach, ktore jak sie okazuje wypadają podczas TYGODNIA METAMORFOZY .. Dobre towarzystwo, kieliszek szampana, tort czekoladowy - cudowny wieczor .. Czego chciec wiecej ????????????????

Sobotnia niespodzianka przygotowana przez sportowca naprawdę się udała:

Wracamy w piątek z tygodnia Metamorfozy ... Moj maż lekko sygnalizuje mi, ze sobota to nasz dzień celebrowania moich urodzin ..Nie zastanawiam sie .. Blokuje wertowanie potencjalnych niespodzianek w głowie i stawiam na mysl : cokolwiek to bedzie, bede zachwycona ! Nie chce niczego zepsuć swoim wścibskim nosem .. W ciagu dnia dostaje prezent, o ktorym kilkakrotnie wspominałam .. ZACHWYCONA szykuje sie na wieczor .. Makijaż , włosy ... Sukienka ...Wsiadamy do samochodu ..

- Wciaz nie wiesz gdzie jedziemy ? - pyta Lelek

- Na kolacje Obstawiam kilka restauracji, ale nie chce drążyć tematu... Skoro chce żebyś mnie zaskoczył to nie mam zamiaru zgadywać ... Nie martw sie ! Niczego nie oczekuje poza tym trenowałam zaskoczona minę, zatem cokolwiek to nie bedzie, bede zaskoczona ????????????

Nawet nie patrze na nawigacje ile zostało nam do miejsca docelowego .. Wjeżdżamy w ulice na ktorej nie znam żadnej restauracji .. Widze ze lefteris rozgląda sie niepewnie ..

- Kochanie, a czy Ty wiesz gdzie jedziemy ? - zaczynam sie śmiać ..

Ku mojemu zaskoczeniu lefteris parkuje i mówi ze jesteśmy na miejscu .. Ok !! Teraz juz zupełnie zdębiałam .. Nie mam pojęcia gdzie idziemy ????????Z samochodu przechodzimy pare metrów i wchodzimy do restauracji... Otwieramy drzwi i wchodzimy po schodach do gory ...Cisza jak makiem zasiał !