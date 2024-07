Ewa Chodakowska świętuje dziś swoje 34. urodziny! Gwiazda fitness ma za sobą długą drogę, która ostatecznie doprowadziła ją do wielkiego sukcesu. Ewa Chodakowska to dziś najbardziej znana polska trenerka, właścicielka klubu fitness BeActive w Warszawie, redaktor naczelna miesięcznika o zdrowym stylu życia pod nazwą ,,BeActive - Dietetyka&Fitness”, prowadząca programy telewizyjne o tematyce sportu i diety oraz autorka popularnych książek. To właśnie ona sprawiała, że Polki postanowiły porzucić leniuchowanie na kanapach na rzecz aktywności fizycznej.

Prywatnie od 2013 roku trenerka jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Grekiem - Lefterisem Kavoukisem, który towarzyszy jej w realizacji wszelkich projektów zawodowych. Zobaczcie urodzinowe wideo Ewy Chodakowskiej! Zmieniła się od początku kariery?

Ewa Chodakowska to najbardziej znana polska trenerka.

Ewa Chodakowska jest redaktor naczelną magazynu "Be Active".

Trenerka zawsze może liczyć na wparcie swojego męża Lefterisa Kavoukisa.