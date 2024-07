1 z 10

Ewa Chodakowska z mężem przyłapana przez paparazzi

Ewa Chodakowska w mini i szpilkach to naprawdę rzadki widok! Znaną trenerkę zwykle oglądamy w strojach i obuwiu sportowym, więc jej zdjęcia w eleganckich stylizacjach są na wagę złota! Fotoreporterom udało się uwiecznić Ewę Chodakowską wraz z mężem Lefterisem Kavoukisem, jak spacerowali po ulicach Warszawy. Czyżby właśnie odebrali sportowe ubrania z pralni? Mąż Ewy niósł je na ramieniu, a ona sama przez chwilę miała w dłoni wieszak, który później schowała w plecaku męża. Małżonkowie trzymali się za ręce, rozmawiali i uśmiechali się do siebie. Taka miłość to wielka rzadkość w show-biznesie! Zobaczcie ich wspólne zdjęcia!

