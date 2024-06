Waldemar z "Rolnik szuka żony" spodziewa się córeczki wraz z Dorotą, którą poznał z programie. Jednak zanim przekonał się, że to ta jedyna, wybrał Ewę, z którą pokłócił się nawet podczas finałowego odcinka. Teraz kolejny raz wbija jej szpilę:

Co ja sobie myślałem wówczas, sam sobie się dziwię

Niemalże w tym samym czasie Ewa wstawiła wymowne nagranie. To specjalnie?

Waldemar podczas "Rolnik szuka żony" był zapatrzony w Ewę. W finale programu widzowie dowiedzieli się, że nie tylko ich relacja to już przeszłość, ale przy okazji nie rozstali się jako przyjaciele. Wygląda na to, że rolnik, mimo tego, że poszedł inną drogą, wciąż nie wybaczył Ewie i nie szczędzi jej złośliwości w sieci. Odpowiedział na kilka pytań dotyczących kobiety na swojej relacji na Instagramie.

Tak, dokładnie. Bardzo żałuję swojego pierwszego wyboru. Najbardziej tego, że należycie go nie przemyślałem i podjąłem go pod wpływem chwili. Co ja sobie myślałem wówczas, sam sobie się dziwię

- odpowiedział Waldemar.