Sierpień u Ewy Farnej jest pełen imprez. Zaledwie kilka dni temu świętowała swoje 30. urodziny a dziś bawi się na Top of the Top Sopot Festivalu. Zobaczcie nowe zdjęcia wokalistki. Zachwyciła na scenie nie tylko głosem ale również zmysłową stylizacją.

Ewa Farna w mini podczas Top of the Top Sopot Festiwalu

Ewa Farna podczas Top of the Top Festivalu zaprezentowała swoje hity. O występie w Operze Leśnej mówiła dziś rano w "Dzień Dobry TVN":

Wystąpię ze swoimi starszymi singlami, m.in. z utworem "Na skróty", który jest o tym, jak wszystko skracamy, hasztagujemy, nagłówkujemy i nie za bardzo wchodzimy w kontekst.

To co zaprezentowała na scenie to nie lada gratka dla fanów.

Ewa Farna zachwyciła nie tylko głosem ale również stylizacją. Na scenie w Sopocie wystąpiła w lateksowych beżowych kozakach za kolano, beżowej mini i neonowej marynarce. Nie opuszczał jej też dobry humor i z uśmiechem pozowała do zdjęć.

Od trzech lat wokalistka jest szczęśliwą mamą. Udaje jej się godzić karierę muzyczną z macierzyństwem, chociaż jak podkreśla, nie zawsze jest łatwo. 12 sierpnia Ewa Farna świętowała swoje 30 urodziny. Super było znowu zobaczyć ją na scenie.

