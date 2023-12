Dorota z "Rolnik szuka żony" w wielkim finale dziesiątej edycji potwierdziła związek z Waldemarem, a przy okazji wbiła Ewie szpilę? Nowa partnerka Waldemara skomentowała swoją relację z rolnikiem, a przy okazji porównała się do jego byłej wybranki. Czyżby Dorota uważała, że jej konkurentka z programu nie dawała wsparcia Waldemarowi? Sprawdźcie, co powiedziała.

Takiego zwrotu akcji w finale dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" nie spodziewał się chyba nikt. W ostatnim odcinku okazało się, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" rozstał się z Ewą, a podczas spotkania doszło między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań. W finale wyszło również na jaw, że rolnik po zakończeniu relacji z Ewą odnalazł swoje szczęście u boku Doroty, która w programie również walczyła o jego serce.

Wróciliśmy do kontaktu, po zakończeniu relacji z Ewą. Ja się do niej pierwszy odezwałem. Dorota najwięcej wykazała charakteru, ciepła, empatii. Ona mi dała tą szansę i za to jestem jej bardzo wdzięczny.

mówił Waldemar.