Ostatnio los w końcu uśmiechnął się do Maćka Kurzajewskiego, a w szczególności do Kasi Cichopek, która w przeciwieństwie do ukochanego, nie ostała się przy żadnym programie TVP... oprócz "M jak miłość". Jak się okazało, radość wcale nie trwała długo. Miny im zrzedły, gdy zobaczyli raptem jedną rzecz. Nieźle się wkopali.

Reklama

Radość Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego przerwana

Kilka miesięcy temu nad gwiazdami TVP zawisły czarne chmury i wszyscy dotychczasowi prowadzący "Pytania na śniadanie" musieli w jednej chwili pożegnać się z formatem. Roszady nie ominęły także Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, którzy w oczach widzów cieszyli się naprawdę sporą popularnością. Mimo wszystko prezenter nie miał wielu powodów do zmartwień, ponieważ wciąż prowadzi programy sportowe w stacji. Inaczej sprawa miała się w przypadku jego ukochanej.

Po zwolnieniu z "PnŚ" aktorce została już jedynie praca na planie "M jak miłość", choć i o to fani się martwili. Wygląda jednak na to, że ta nie musi obawiać się zwolnienia również z serialu, jednak jak nie trudno się domyślić, po odejściu ze śniadaniówki jej grafik i budżet mocno się uszczupliły. Kasia nie zamierzała więc siedzieć z założonymi rękami! Ostatnio dotarły do nas radosne wieści od Kurzajewskiego i Cichopek, z których wynikało, że ruszają w własnym podcastem na YouTube "Serio?", do którego będą zapraszać ciekawych gości. Zakochani są tym faktem bardzo podekscytowani, ale jak się teraz okazało, ich radość nie trwała długo.

Poniedziałkowym popołudniem fotoreporterzy przyłapali ich podczas przechadzki po mieście, gdzie załatwiali swoje sprawunki. Kasi i Maćkowi szybko jednak zrzedły miny, gdy po powrocie do auta dostrzegli, że za wycieraczką czekał na nich... mandat! Para odjechała czym prędzej, najpewniej by uniknąć kolejnej interwencji służb.

Wygląda na to, że parkowanie w niedozwolonych miejscach, przejeżdżanie na czerwonym świetle czy ogólne łamanie przepisów ruchu drogowego, w przypadku gwiazd, zdarza się coraz częściej.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Nie mieliśmy wyboru". Cichopek i Kurzajewski pierwszy raz o tym wspomnieli. To dlatego ujawnili swój związek